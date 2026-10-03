Otkrivena velika tajna Šumaherove karijere: Plakao i pitao se da li želi da nastavi

Dokumentarna serija 'Šumaher '94 - Rođenje legende' istražuje ključne trenutke Mihaela Šumahera u Benetonu i tragediju u Imoli.

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Legendarni Mihael Šumaher dobio je dokumentarac, preciznije dokumentarna serija o bivšem vozaču Formule 1 "Šumaher '94 - Rođenje legende" dostupna je na platformi Netfliks. Film se ne bavi čitavom karijerom jednog od najvećih vozača u istoriji ovog sporta, već se fokusira na period koji je - ispostaviće se - bio prekretnica za Nijemca.

Šumahera uglavnom pamtimo po crvenom kombinezonu i Ferariju. Međutim, tema koja se u dokumentarcu obrađuje vezana je za Beneton. Upravo taj dio karijere je fokus dokumentarca. Šumaher je u Ferari stigao nekoliko godina kasnije i sa italijanskim timom napravio jednu od najdominantnijih era u istoriji ovog sporta. Ipak, temelji tog uspjeha postavljeni su upravo tokom dana u Benetonu, a 1994. godina bila je ključna za njegovu karijeru. Bila je vrlo tanka nit između toga hoćemo li imati legendu Formule 1 ili će Šumaher napustiti trkački auto...

Šumaher je 1994. vozio četvrtu sezonu za Beneton, a početak godine obilježio je duel sa legendarnim Ajrtonom Senom. Sezona je, međutim, ubrzo dobila potpuno drugačiji tok. Tragične nesreće Rolanda Racenbergera i Sene u Imoli ostavile su dubok trag na šampionatu, dok je Šumaher nastavio borbu za prvu titulu.

Dokumentarac se dotiče i brojnih kontroverzi koje su pratile Beneton. Govorilo se o mogućem korišćenju nedozvoljenih sistema na bolidu, ali i o sumnjama da je Šumaher bio meta određenih odluka Međunarodne automobilske federacije. Umjesto detaljne analize tih tema, film ih uglavnom koristi kao dio priče o putu mladog Nijemca ka vrhu. Šumaher je predstavljen kao vozač koji se borio protiv mnogo većih i poznatijih imena, ali i protiv okolnosti koje su ga pratile tokom sezone. Zapravo, Šumaher je autsajder koji je uspio da se probije do samog vrha Formule 1.

Tragedija koja je promijenila sezonu

Jedan od najemotivnijih dijelova filma vezan je za tragični vikend u Imoli. Tada su na stazi život izgubili Racenberger i Sena, a događaji iz tog perioda ostavili su snažan utisak i na samog Šumahera.

Vidi opis Otkrivena velika tajna Šumaherove karijere: Plakao i pitao se da li želi da nastavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gautreau/Lapeyre / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: TORU YAMANAKA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Oleg Konin / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: STF / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Toshifumi KITAMURA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posebnu težinu tim scenama daje svjedočenje Korine Šumaher. Tadašnja Šumaherova djevojka, a danas njegova supruga, govori o njihovom odnosu, upoznavanju i životu van staze. Nije samo Korina govorila o tragediji koja je promijenila Šumahera, već je i bivši njemački menadžer Vili Veber bio iskren: "Poslije Imole, Mihael je bio drugačiji", otkrio je.

Želio je da napusti Formulu 1

Koliko je Imola promijenila Šumaherov pogled na trkanje najbolje pokazuje njegovo sjećanje na Silverston. Nakon trke, dok se stazom vozio običnim automobilom, počeo je da primjećuje mjesta na kojima je mogao da se dogodi najgori scenario. Svaka krivina, dio pored staze ili naredni sektor odjednom su izgledali drugačije. Više nije razmišljao samo o idealnoj putanji i brzini, već i o tome šta bi moglo da se dogodi ukoliko nešto krene po zlu. Opasnost koja je do tada bila sastavni, gotovo prirodan dio njegovog posla, više nije bila nešto o čemu nije morao da razmišlja.

Vili Veber je tek nakon trke shvatio koliko su događaji iz Imole uticali na Šumahera. U dokumentarcu je ispričao da je Mihael plakao u autobusu i da se pitao da li uopšte želi ponovo da sjedne u bolid na narednoj trci.

"Do Imole smo imali sjajan bolid"

Nije samo tragedija ta koja je uticala na Beneton, Pat Simonds, tadašnji Šumaherov trkački inženjer, pojasnio je probleme koje je tim imao. Simonds nema dilemu: da nije bilo Imole, sezona 1994. odvijala bi se potpuno drugačije. "Do Imole smo imali sjajan bolid, a poslije Imole više nije bio takav", rekao je Simonds u jednom od ranijih dokumentaraca. "Da nije bilo Imole, put do titule bio bi nam mnogo lakši."

Vidi opis Otkrivena velika tajna Šumaherove karijere: Plakao i pitao se da li želi da nastavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: YouTube/FORMULA 1 Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Profimedia, Profimedia/Gero Breloer Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Još se sjećam kada je Mihael prvi put vozio taj bolid. Poslije prvog dana izašao je iz njega i rekao: 'Ovo je bolid sa kojim ćemo pobijediti na mnogo trka.' Zbog toga smo u sezonu ušli sa velikim samopouzdanjem. I zaista smo imali fantastičan početak sezone."

Imola je promijenila sve u Formuli 1 1994.

A onda je uslijedila tragedija. U petak u Imoli teško je stradao Rubens Barikelo, vozač Džordana. Dan kasnije poginuo je Roland Racenberger, a u nedjelju i Ajrton Sena. "Od tog trenutka sve je postalo teško. Bila je to kao neka druga sezona. Bila je to borba. Često razmišljam o tome. Tada vam kroz glavu prolaze mnoge stvari", rekao je Simonds.

Jedno od pitanja koje se i danas nameće jeste kako bi izgledala sezona Formule 1 1994. da u Imoli nije bilo udesa Barikela, Racenbergera i Sene. Međutim, tragični događaji su se dogodili, a Međunarodna automobilska federacija (FIA) reagovala je promjenama na bolidima. "Poslije Imole, FIA je uvela niz promjena na bolidima. Smanjili su difuzore, a kasnije su uveli i drvenu podnicu ispod bolida", objasnio je Simonds.

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