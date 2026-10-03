Mateja Dodić: "Veliko hvala Zagrebe, bila mi je čast da igram u Hrvatskoj"

Mateja Dodić je usred sezone iz Zagreba prešao u Nant i nastaviće karijeru na najvišem nivou u Ligi šampiona. Sada se oglasio i zahvalio klubu u kome je proveo godinu dana.

Izvor: MN PRESS

Mateja Dodić je počeo sezonu u Zagrebu, a nakon samo nešto više od godinu dana odlazi. On će nastaviti da igra Ligu šampiona pošto je pojačao francuski Nant.

Dodić i drugo srpsko desno krilo Aleksa Tufegdžić nisu dobijali mnogo minuta pored kapitena Zagreba Filipa Glavaša, a sada će otići u Nant gdje će zamijeniti teško povrijeđenog Kaudija Odriozolu. Uz sebe će imati Luku Perića kao par na krilu i očekuje se da ima ozbiljne minute.

Karijera Mateje Dodića

Mateja Dodić je u sezoni 2025/26 stigao u Zagreb iz Metaloplastike iz Šapca, ali je na samom startu doživio povredu i tri mjeseca je bio van terena. Na debiju je dao četiri gola, ali se mladi Vranjanac nije izborio za mnogo minuta pa će sada tražiti minute u Nantu. Za sada je Nant odlično krenuo i u prva dva kola Lige šampiona savladao je Vislu i Vardar.

Dodić je stigao i do seniorske selekcije Srbije, a na Evropskom prvenstvu za juniore 2022. godine bio je dio tima koji je osvojio bronzu.

Kako se Dodić oprostio?

"Veliko hvala Zagrebu na svemu. Ljudi u ovome gradu lijepo su me prihvatili, osjećao sam se sjajno i bila je velika čast da igram za rukometni klub Zagreb. Žao mi je što nisam imao priliku da se pozdravim sa svim ljudima u klubu i mojim saigračima na pravi način, ali tako to ponekad ispadne u sportu. Uvijek ću biti zahvalan na divnoj godini provedenoj u Hrvatskoj i uvijek ću sve najbolje željeti rukometnom klubu Zagreb", izjavio je Dodić.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!