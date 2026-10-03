Dario Knežević, bivši štoper Juventusa: "Na to ne mogu da vam odgovorim, stvarno ne pratim fudbal"

Nekadašnji reprezentativac Hrvatske Dario Knežević kaže da mu se "fudbal zamjerio" i da zbog toga više ne prati sport uopšte.

Izvor: HRVOJE POLAN / AFP / Profimedia

Dario Knežević je u fudbalskoj karijeri stigao do Juventusa, a sada fudbal ne prati. Nekadašnji defanzivac Hrvatske i član tima Slavena Bilića na Euru 2008. godine istakao je u intervjuu za "Večernji list" da ga sport više ne zanima. Zapravo uopšte ne prati

Kako je bio na klupi kada je Hrvatska 2007. godine savladala Englesku 3:2 na Vembliju pitali su ga da uporedi ovu generaciju sa tom. Bio je brutalno iskren.

"Na to vam ne mogu odgovoriti jer stvarno slabo pratim fudbal. I to je blago rečeno. Bolje rečeno - ništa ne pratim", rekao je Dario Knežević, a na pitanje da li je gledao Svjetsko prvenstvo rekao je: "Ne."

Zašto ne gleda fudbal?

Istakao je da sada gleda samo treninge sina, a da se ni ne sjeća kada je posljednji put odgledao cijelu fudbalsku utakmicu. Kako kaže, fudbal mu se zamjerio.

"Moj devetogodišnji sin trenira, odem da ga pogledam na trening i to je sve što me veže uz fudbal. Ne sjećam se kada sam zadnji put cijelu gledao neku utakmicu. Zašto je to tako? Ma ne znam... U zadnjih par godina moje karijere stvarno se ne sjećam kada sam utakmicu odigrao ili odradio trening bez bolova. Tu su stalno bile prisutne injekcije, tablete protiv bolova, terapije... Mislim da je sve to odigralo važnu ulogu u svemu ovome. Mogao bih reći da mi se fudbal malo zamjerio. Nikad ne reci nikad. Većina mojih prijatelja je iz fudbala i oni mi govore da se vratim, ali za sada me to ne vuče", rekao je on.

"Gledao sam 15 minuta i odustao"

Sada se njegov selektor Slaven Bilić vratio na klupu Hrvatske i on ističe da se prvi put dosta toga poklopilo. Vidjećemo kako će sada biti.

"Kada je prvi put bio selektor, dosta stvari mu se poklopilo. Bila je mlada generacija, Luka, Ćorluka... Momci koji su grizli, u štabu je tada bio i Prosinečki, stvarno su napravili sjajnu atmosferu. Cijela je priča bila dobra, ne samo na terenu nego i izvan njega, i zato je bila uspješna. Sada sam malo iznenađen što je Bilić opet selektor. Treba mu dati malo vremena da sve to posloži i da se igrači naviknu na njegov rad."

Meč Hrvatske i Španije je probao da gleda: "Gledao sam 15 minuta prvog poluvremena. I onda sam odustao. Iskreno, možda će zvučati glupo, ali dosadno mi je da gledam fudbal", zaključio je Dario Knežević.

Karijera Darija Kneževića

Počeo je da igra u Orijentu, zatim je dugo bio u Rijeci, a u Livornu je postao legenda nakon šest godina u klubu. Na kratko je prešao u Juventus, ali je odigrao samo nekoliko utakmica, pa je poslije toga ponovo bio u Rijeci. Za Hrvatsku je na 13 mečeva dao jedan gol i to na meču sa Hong Kongom. Sa Rijekom ima tri osvojena kupa.

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