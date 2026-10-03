"Žao mi je, ali Emil izlazi iz hrvatske košarke": Evroligaško ime nestalo iz Zagreba preko noći

Cedevita koja je u Zagrebu igrala i Evroligu sada više ne postoji. Investitor i sponzor Emil Tedeski se prvo povukao u Ljubljanu, a sada je potpuno izašao iz hrvatske košarke.

Izvor: MN PRESS

Cedevite više nema u Hrvatskoj! Nakon što se Emil Tedeski 2019. otišao u Ljubljanu i uložio novac Olimpiju iz Ljubljane, sada će se povući potpuno iz hrvatske košarke. Zdravko Radulović je gostujući na TV-u istakao da klub menja ime u Virtus iz Zagreba i da će se Atlantik grupa i Tedeski povući.

"Ova situacija da je Emil izašao u dogovoru naravno sa sa ljudima koji vode, sa Tomislavom Zebićem, da polako izlaze iz košarke u Hrvatskoj, što je meni jako žao. Žao mi je bilo i prije sedam godina kad je otišao iz Hrvatske, pa je taj svoj projekat premjestio u Ljubljanu, jer ja mislim da je on bio jedna velika sportska mecena, jedan čovjek koji je ulagao puno novaca u hrvatski sport, naročito košarku. Međutim, dogovoreno je da je sa 30. juna iduće godine ta saradnja na neki način prestaje, ne i završava, zato što ja mislim da će se ona nastaviti u ovim našim najmlađim dobnim selekcijama muške košarke, i u našim kadetima i juniorima. Mislim da će to ići dalje, ali i poslije Emila i Atlantik Grupe i Cedevite, život ide dalje. Pokušaćemo, promjenom imena neće se previše mijenjati strategija, biće najbolja platforma za razvoj mladih igrača u Hrvatskoj", rekao je Zdravko Radulović.

Šta je sa Tedeskim i zašto Virtus?

Još ranije je direktor kluba koji se do sada zvao Cedevita Junior i nastupao je u hrvatskoj ligi Tomislav Zebić za "Večernji list" pričao je na temu odlaska Emila Tedeskija iz hrvatske košarke i zagrebačkog kluba.

"Atlantic Grupa, vlasnik brenda Cedevita, svoje sponzorsko djelovanje odlučila je ograničiti na profesionalni pogon kluba iz Ljubljane. No, Atlantik Grupa će ostati i nadalje vezana za ovaj klub ali kroz podršku omladinskom pogonu odnosno školama košarke koje će nastaviti svoje djelovanje pod nazivom Škole košarke baj Cedevita. To je ono što Atlantik Grupa želi, investirati u rad s mladima i djecom", rekao je on i objasnio inspiraciju iza imena Virtus Zagreb.

"Naziv je zvučan i aludira na košarku. Izraz predstavlja hrabrost, karakter, moralnu izvrnost i dovoljno je pamtljiv da uđe u glavu na prvu a i to su vrednosti koje želimo usaditi u DNK kluba. Osim toga, dio imena je i Zagreb jer želimo imati poveznicu s gradom odnosno mjestom pripadnosti", rekao je Zebić.

A nekad se igrala Evroliga

Emil Tedeski je 2005. godine preuzeo klub koji se zvao Botinec i krenuo da ulaže u njega. Prvo ga je doveo do najvišeg ranga, preselio u "Dom sportova" i "Draženov dom", a onda su krenule i titule. Osvojilo se pet titula u Hrvatskoj. sedam kupova, u ABA ligi osvojen je Superkup 2017. godine i igralo se finale četiri puta. Treći su bili u Evrokupu i čak su igrali Evroligu.

Kroz taj klub prošli su hrvatski košarkaši poput Roka Ukića, Marka Tomasa, Tomislava Zubčića, Frana Pilepića,Mire Bilana, Lukše Andrića, regionalni kao što su Nemanja Gordić, Džanan Musa, Jusuf Nurkić, Andrija Stipanović, Matjaž Smodiš, Edo Murić, Mirza Begić i Vlado Ilijevski, ali takođe i Vitor Benite, Donte Drejper, Džejkob Pulen, Mikel Želabal, Vontigo Kamings... Čak je klub stigao da povuče dres Marinu Baždariću.

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