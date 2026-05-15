"Ko ima oči vidio je poraz sporta na terenu": Zvezdan Mitrović bijesan poslije poraza od Zvezde

Zvezdan Mitrović je imao šta da kaže nakon meča Cedevita Olimpije i Crvene zvezde u četvrfinalu ABA lige.

Crvena zvezda je uspjela da savlada Cedevita Olimpiju u četvrfinalnoj seriji ABA lige. U dramatičnom meču koji je domaćin okrenuo u svoju korist tek u posljednjoj četvrtini nisu bili zadovoljni suđenjem čelnici Cedevita Olimpije. Tokom meča je sportski direktor kluba iz Ljubljane udaljen sa utakmice, a poslije meča je i trener Zvezdan Mitrović imao šta da kaže.

"Drago mi je što smo završili ovu seriju i moja ekipa i ja kao gospoda sa dobrom košarkom. Ovo ostalo neka se gleda i raspravlja niti imam snage niti volje da komentarišem ništa više", rekao je na startu.

Istakao je da je ovo za njega velika pobjeda i da je sve ono što je vidio na terenu poraz sporta. Iskoristio je priliku i da čestita svojim igračima na borbi.

"Ovo nije poraz, ovo je velika pobjeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, vidio je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je bio poraz sporta. Čestitao sam momcima kao da su osvojili trofej. Za mene su šampioni i veoma sam ponosan na njih. Pokazali su sjajnu igru, bilo je fantastično. Sezonu završavamo kao najveća gospoda, uživao sam u ovoj utakmici", rekao je trener

Na kraju je istakao da je veliki broj njegovih igrača bio povrijeđen pred ovu utakmicu i da je to uticalo na ishod meča. Ipak neki su stisli zube i odigrali.

"Ako ste vidjeli, Di Džej je bio danas sa temperaturom i povraćanjem, a Jaramazu je pošla zadnja loža prije poluvremena. Međutim, mladi momci su danas odigrali jednu finu rolu. Važno mi je da informišem javnost da je Di Džej igrao bolestan, a Jaka Blažič je bio povrijeđen. Iz dva zla dolazi treće, Jaramaz zadnja loža. Tako kažem bez zezanja, vidjeli ste", zaključio je Mitrović.