Zvezdan Mitrović je imao šta da kaže nakon meča Cedevita Olimpije i Crvene zvezde u četvrfinalu ABA lige.
Crvena zvezda je uspjela da savlada Cedevita Olimpiju u četvrfinalnoj seriji ABA lige. U dramatičnom meču koji je domaćin okrenuo u svoju korist tek u posljednjoj četvrtini nisu bili zadovoljni suđenjem čelnici Cedevita Olimpije. Tokom meča je sportski direktor kluba iz Ljubljane udaljen sa utakmice, a poslije meča je i trener Zvezdan Mitrović imao šta da kaže.
"Drago mi je što smo završili ovu seriju i moja ekipa i ja kao gospoda sa dobrom košarkom. Ovo ostalo neka se gleda i raspravlja niti imam snage niti volje da komentarišem ništa više", rekao je na startu.
"Ko ima oči vidio je poraz sporta na terenu": Zvezdan Mitrović bijesan poslije poraza od Zvezde
Istakao je da je ovo za njega velika pobjeda i da je sve ono što je vidio na terenu poraz sporta. Iskoristio je priliku i da čestita svojim igračima na borbi.
"Ovo nije poraz, ovo je velika pobjeda za mene i za naš tim. Ko ima oči, vidio je šta se danas dešavalo na terenu, ovo je bio poraz sporta. Čestitao sam momcima kao da su osvojili trofej. Za mene su šampioni i veoma sam ponosan na njih. Pokazali su sjajnu igru, bilo je fantastično. Sezonu završavamo kao najveća gospoda, uživao sam u ovoj utakmici", rekao je trener
Na kraju je istakao da je veliki broj njegovih igrača bio povrijeđen pred ovu utakmicu i da je to uticalo na ishod meča. Ipak neki su stisli zube i odigrali.
"Ako ste vidjeli, Di Džej je bio danas sa temperaturom i povraćanjem, a Jaramazu je pošla zadnja loža prije poluvremena. Međutim, mladi momci su danas odigrali jednu finu rolu. Važno mi je da informišem javnost da je Di Džej igrao bolestan, a Jaka Blažič je bio povrijeđen. Iz dva zla dolazi treće, Jaramaz zadnja loža. Tako kažem bez zezanja, vidjeli ste", zaključio je Mitrović.
"Ko ima oči vidio je poraz sporta na terenu": Zvezdan Mitrović bijesan poslije poraza od Zvezde