Crvena zvezda je prošla Cedevita Olimpiju i ušla u polufinale ABA lige. Sada nas čekaju dueli Zvezde i Partizana u polufinala, a ovo su termini.

Znamo sve parove polufinala ABA lige. Crvena zvezda je u trećem meču četvrfinalne serije savladala Cedevita Olimpiju i tako se plasirala dalje sa treće pozicije i sada je čekaju dueli sa najvećim rivalom Partizanom. U drugom polufinalu igraće Budućnost i Dubai.

Prvi polufinalni meč na programu je u ponedjeljak 18. maja kada će kao domaćin Partizan dočekati košarkaše Crvene zvezde. Već u četvrtak crveno-bijeli bi trebalo da budu domaćini.

Evo kada se igra vječiti derbi u polufinalu ABA lige: Partizan dočekuje Zvezdu u borbi za finale

Vidjećemo da li će se serija završiti već tada. Igra se na dvije pobjede, tako da je moguća i majstorica u kojoj bi Partizan bio domaćin, ako nijedna ekipa uspije da završi posao u prva dva meča.

Za sada se zna da je prvi meč između prvoplasirane ekipe Dubaija i Budućnosti na programu 20. maja u sredu, a vidjećemo kada će se ta polufinalna serija nastaviti.