Poznati su datum sahrane i komemoracije Edina Avdića: Biće oproštaji u Beogradu i Sarajevu

Stranica podkasta koji je vodio Edin Avdić saopštila je vrijeme i mjesto komemoracije i sahrane komentatora.

Izvor: MONDO

Edin Avdić je preminuo u Beogradu. Prerano je otišao jedan od najboljih komentatora na ovim prostorima. U posljednje vrijeme vodio je podkast "X&O's chat" i upravo se stranica njegovog podkasta oglasila i otkrila detalje oko komemoracije i sahrane.

"Obavještavamo porodicu, prijatelje i sve koji su poznavali i voljeli Edina Avdića da će komemoracija biti održana u subotu, 6. juna 2026. u 13 časova u hotelu 'Crowne Plaza', sala 'Exhibition' u Beogradu. Komemoracija i ispraćaj u Sarajevu biće održani u ponedjeljak", stoji u objavi.

U svom podkastu Edin je ugostio neke od najvećih zvijezda evropske i svetske košarke. Počevši od Željka Obradovića, Miloša Teodosića, Saše Obradovića, Vase Micića, Serđa Skariola, Dejvida Adelmana, Mirze Teletovića, Svetislava Pešića, pa do najboljeg košarkaša današnjice Nikole Jokića koji mu je otvorio vrata svog doma u Denveru...