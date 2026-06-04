Kako je Edin Avdić "isjekao" kultni film zbog NBA: "Na moju odgovornost sve, ne brini"

Edin Avdić, poznati komentator, ispričao je jednom prilikom kako je "isjekao" Šindlerovu listu da bi utakmica počela na vrijeme.

Izvor: Youtube/X&O's CHAT/Printscreen

Čuveni komentator Edin Avdić preminuo je iznenada u srijedu u 47. godini. Avdić je godinama davao "šmek" košarkaškim mečevima, njegov glas, znanje i pronicljivost će se pamtiti, kao i pisana riječ jer je i u kolumnama na MONDU i te kako znao da pogodi svakog pravog ljubitelja košarke.

Koliko ju je volio, najbolje govori anegdota koju je ispričao prije nekoliko godina o situaciji dok je radio na televiziji OBN, kada je "skratio" u montaži kultni film Stivena Spilberga "Šindlerova lista" da bi utakmica mogla da počne na vrijeme.

"To stalno pričam, da sam isjekao Šindlerovu listu u montaži, da bi išla na vrijeme utakmica Juta - Lejkersi, polufinale Zapada, četvrta utakmica. To smo u montaži onda isjekli Šindlerovu listu koja, ne znam, film traje dva i po sata, po ovom je trajao sat i po - pa su ljudi sutra pisali mejlove, ovo kao, sramota, ovaj, OBN, kakva indijanština, niste u stanju ni čitav film da pustite, a ja i montažer ga iskasapili - ja mu još rekao: 'Na moju odgovornost sve, ako bude nešto, ja ću da legnem za tebe'", prisjetio se Avdić koji je posebno bio ljubitelj NBA.

"I Juta dobije to na produžetak. Naravno, Lejkersi su dobili u seriji, ali to bila jedna, onako, strašna utakmica, znam da smo se uvijek smijali - kao ona Šindlerova lista, ove glavne uloge imaju najkraće pojavljivanje u istoriji tog filma. Umjesto onih standardnih, po 35 minuta, ne znam... Onaj, snajperista – on se ne pojavljuje, ja ga sam ukinuo“, pričao je on.

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