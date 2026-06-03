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"Život je stvarno nepredvidiv i krhak": Jusuf Nurkić utučen zbog smrti Edina Avdića

"Život je stvarno nepredvidiv i krhak": Jusuf Nurkić utučen zbog smrti Edina Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Posljednji gost podkasta "X&O's CHat" Jusuf Nurkić oglasio se o smrti Edina Avdića.

Jusuf Nurkić o smrti Edina Avdića Izvor: Youtube/X&O's CHAT X&O's CHAT

Regionalna košarkaša pati i tuguje zbog smrti Edina Avdića. Preminuo je jedan od najvoljenijih i najpoštovanijih sportskih komentatora na ovim prostorima, pa nije ni čudo što se čitav region oprašta od vlasnika glasa koji je godinama "tjerao" generacije da zavole sport pod obručima.

Među onima koji su se oprostili od Avdića je i Jusuf Nurkić, najbolji košarkaš kojeg Bosna i Hercegovina ima posljednjih godina. Nurkić je bio gost posljednje emitovane emisije podkasta "X&O's Chat", koji je sa velikim uspjehom vodio Edin Avdić - jedan od najboljih u svom poslu.

"Šokiran sam. Život je stvarno nepredvidiv i krhak. Edin Avdić je bio izuzetan čovjek. Vrhunski profesionalac i pravi radnik koji je košarku volio svim srcem. Decenijama nam je donosio najbolje prenose sa strašću i znanjem koje malo ko ima. Ostavio je dubok trag i uvijek će se pamtiti kao najbolji košarkaški komentator sa ovih prostora. Porodici iskreno saučešće. Počivaj u miru", napisao je Jusuf Nurkić.

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Tagovi

Jusuf Nurkić Edin Avdić košarka

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