Edin Avdić bio je jedan od najpoznatijih i najpoštovanijih komentatora i kolumnista na prostoru bivše Jugoslavije.
Edin Avdić (47) je preminuo. Tragična vijest potresla je region, jedan od najboljih komentatora i kolumnista sa prostora bivše Jugoslavije je otišao u vječnost. Između ostalog je bio kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična".
Uzrok smrti još uvijek nije poznat, ali je nažalost otišao jedan od najboljih. Sve što u ovom trenutku može da se kaže jeste da se uputi saučešće njegovoj porodici i najbližima u ovom teškom trenutku.
Ko je bio Edin Avdić? Najveće zvijezde su ga poštovale, a mnogi prenosi zauvijek će se pamtiti
Edin Avdić Miloš Jovanović
Ko je bio Edin Avdić?
Pamte se njegovi sjajni prenosi, čuvena rečenica "Sa parkingaaaaaa" kada je Mirza Teletović pogodio trojku na meču protiv Litvanije, kao i mnogi drugi sjajni prenosi. Dugo je radio na "Areni sport".
U posljednje vrijeme je napravio i sopstveni odkast "X&O chat" u kom su mu gostovala mnoga velika imena kako srpske tako i svjetske košarke, od Željka Obradovića, Miloša Teodosića, Saše Đorđevića, preko Nikole Jokića, Darka Rajakovića, Vasilisa Spanulisa, Vase Micića, Serđa Skariola, do Svetislava Pešića, Mirze Teletovića, Dejvida Adelmana...
Edine, počivaj u miru.
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