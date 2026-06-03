Ko je bio Edin Avdić? Najveće zvijezde su ga poštovale, a mnogi prenosi zauvijek će se pamtiti

Edin Avdić bio je jedan od najpoznatijih i najpoštovanijih komentatora i kolumnista na prostoru bivše Jugoslavije.

Izvor: Printscreen/YouTube/X&O chat

Edin Avdić (47) je preminuo. Tragična vijest potresla je region, jedan od najboljih komentatora i kolumnista sa prostora bivše Jugoslavije je otišao u vječnost. Između ostalog je bio kolumnista MONDA i koautor MONDO podkasta "Šesta lična".

Uzrok smrti još uvijek nije poznat, ali je nažalost otišao jedan od najboljih. Sve što u ovom trenutku može da se kaže jeste da se uputi saučešće njegovoj porodici i najbližima u ovom teškom trenutku.

Ko je bio Edin Avdić?

Edin Avdić komentari Izvor: Youtube/rishaTV Igrao je košarku na poziciji beka, pa je postao i plejmejker i onda je odlučio da prestane da se bavi košarkom i da se posveti studiranju. Završio je Fakultet političkih nauka u Sarajevu i prvi posao dobio je na Federalnoj televiziji. Poslije toga je radio na OBN-u i njegovi prenosi NBA mečeva i utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine brzo su privukli veliku pažnju.

Pamte se njegovi sjajni prenosi, čuvena rečenica "Sa parkingaaaaaa" kada je Mirza Teletović pogodio trojku na meču protiv Litvanije, kao i mnogi drugi sjajni prenosi. Dugo je radio na "Areni sport".

U posljednje vrijeme je napravio i sopstveni odkast "X&O chat" u kom su mu gostovala mnoga velika imena kako srpske tako i svjetske košarke, od Željka Obradovića, Miloša Teodosića, Saše Đorđevića, preko Nikole Jokića, Darka Rajakovića, Vasilisa Spanulisa, Vase Micića, Serđa Skariola, do Svetislava Pešića, Mirze Teletovića, Dejvida Adelmana...

Edine, počivaj u miru.

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