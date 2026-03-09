"Ako neko kaže da nije, laže": Nikola Jokić citirao Željka Obradovića, pa progovorio o odbijanju reprezentacije

Nikola Jokić je prilikom razgovora sa Edinom Avdićem citirao Željka Obradovića i progovorio o reprezentaciji Srbije.

Nikola Jokić radi sve u Denveru. Kako na terenu, tako i van terena. Ima ulogu lidera, mora da pazi i na svlačionicu, da bude glasan i da ga svi prate. Svjestan je i sam da to može da radi mnogo bolje, pa je tako stigao i da citira Željka Obradovića i njegovu čuvenu rečenicu "da on ne viče na igrače, već da je to tako".

"Rekao bih da su saigrači navikli na moje kritike. Kažem im da se ne derem na njih, da je to moj način, genetika. Od mog tate mi je ostalo to da vičem. Kada gledam mečeve, nerviram se, psujem, derem se. Uzima mi to puno energije. Pokušavam da prestanem i da ne radim to tako, rekao je Jokić u podkastu "X&O's chat" kod Edina Avdića.

Ističe da je to jedan od segmenata na kom radi i da obraća dosta pažnje.

"Mislim da mogu da budem mnogo bolji i da kažem više. Zbog načina na koji doživljavam sve to, pričam. Iscrpljuje me jako, nemam za utakmicu. Mogu da budem mnogo bolji, bolji sam nego što sam bio, sa tim razgovorima i pričanjem. Kada pričam vičem da bi me razumjeli, ja u mojoj glavi bar to tako, posebno ako su navijači glasni u dvorani. Vičem da bi me čuli."

"I kada sam odbijao reprezentaciju, bio sam fer"

Posebno je Jokić govorio i odnosu kakav je imao sa trenerima i prema reprezentaciji Srbije. Čak i kada je donosio odluke da ne igra za nacionalni tim.

"Sa svima sam imao dobar odnos, ako neko kaže da nije, laže. I kada sam odbijao reprezentaciju, rekao sam im. Prvo su saznali od meni i Sale Đorđević kada je bio i Kari Pešić. Sa svima sam ostao u korektnom odnosu."

"Pobjednik je sam"

Jokić je otkrio da se psihološki sprema za dugu sezonu i da sebe priprema tako što zna da će da se umori i da ga takve stvari ne iznenade. Zato su mu ljetnje pripreme ključne. A, momenat kada je napravljen intervju Jokić je bio povrijeđen. Imao je zanimljivu poruku - pobjednik je sam.

"Moja porodica prolazi kroz moju povredu, svi pitaju kako sam, svi se nerviraju. Ja sam taj koji diže taj teg. Igrač je sam individua, ima nas pet, ali se boriš protiv rivala. Pobjednik je sam i mislim da je to, sam radiš vježbu. Porodica je tu, hvala im, dođem nadrndan, nisam ni za šta. Jeste, zahvalan sam, ali ti sam treniraš. Ne ja, ko god. Zato sam rekao pobjednik je sam. On radi, on daje koš, on udara, nokautira, daje poen, daje gol, servira, oporavlja se. Dobija tu trku, vozi. Formula 1, ima njih 700 u timu, ali jedan vozi. Mora taj da vozi", slikovito je zaključio Jokić.

