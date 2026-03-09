logo
Pitanje o Zadru natjeralo Luku Modrića na razmišljanje: "Pulišićev deda, Zlatanova majka i ti"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Hrvatski reprezentativac Luka Modrić i dalje igra sjajan fudbal, bez obzira na pozne igračke godine. Italijani vjeruju - igraće i do 50. samo ako nastavi da živi u njihovoj zemlji.

italijani hvale luku modrica i kazu da moze da igra do 50 Izvor: Screenshot/Twitter/@CBSSportsGolazo

Hrvatski fudbaler Luka Modrić (40) igra sjajan fudbal u Milanu. Iako je karijeru gradio u Engleskoj i Španiji, publika širom svijeta oduševljena je iskusnim igračem. Možda jeste planetarno poznat, ali Modrić je jedan od rijetkih fudbalera koji nije zaboravio porijeklo i vrlo često ističe ponos zbog Hrvatske, što je uradio i ovog puta.

Milan je u "Derbiju dela Madonina" pobijedio Inter u 28. kolu Serije A i mada je Luka Modrić zbog raspravljanja sa sudijom zaradio žuti karton to nije umanjilo sjajan ukus pobjede. A, pred meč, reprezentativac Hrvatske govorio je za "CSB Sports Golazo", a poseban akcenta bio je na italijanskoj kuhinji i godinama Luke Modrića, evo kako je Aleksandro Del Pjero to povezao.

"Ponovo je bilo nevjerovatno gledati te i čestitam ti još jednom. Reći ću i da uz italijanske restorane i hranu možeš da igraš i do 50. godine, jer je naš kvalitet hrane zaista fantastičan. Ne znam da li se slažeš s tim, ali svakako pobjeđujete u ovakvim utakmicama, što je veoma važno i pokazuje kvalitet vašeg tima, a ne samo potencijal", rekao je bivši italijanski fudbaler.

"Ono što vam nedostaje su neke druge utakmice - one koje je potrebno dobiti da biste osvojili titulu. Vjerujem da još uvijek imate priliku da dođete do trofeja. Možda ne ove godine, jer je veoma teško, ali zašto vam u takvim utakmicama ne ide najbolje?"

Čak i iskusni Luka Modrić nije imao odgovor na to pitanje: "Teško je reći. Ljudi često kažu da se titule osvajaju u 'malim' utakmicama, posebno u ligi. A mi u tim mečevima nismo bili dobri. Izgubili smo previše bodova. Da smo osvojili makar polovinu tih bodova, bili bismo tu negdje sa Interom.

Ali to je fudbal. Moramo da pronađemo način da napredujemo i budemo bolji u utakmicama u kojima se protivnici brane veoma duboko. Tada nema mnogo prostora i moramo da pronađemo rješenja - da igramo brže, da pronađemo bolji način da dobijemo takve mečeve. Kao što ste rekli, u tome nismo bili dobri i moramo mnogo da napredujemo", rekao je Modrić.

Potom je Luka bio upitan i da pojasni šta to Zadar čini tako ponosnim, pa je iznjedrio toliko talenata. Otkrio je da je čak pet puta bio u Hrvatskoj i poželio je da zna tajnu uspjeha Luke Modrića. "Pogledao sam i malo istoriju - Pulišićev deda, Zlatanova majka i naš Pete Radović svi potiču odatle. Šta je to u vodi, šta to mjesto čini toliko posebnim?"

Iako je rođen tamo, Modrić nema jasan odgovor. "Ne znam, teško je reći. Svi nas pitaju šta je to posebno kod Hrvata, ali ne znam. Bog nam je dao nešto posebno. Mi smo veoma ponosan narod, volimo da se borimo, volimo da trpimo i na neki način uživamo u tome. Zaista ne znam da izdvojim jedan konkretan razlog, ali srećni smo što imamo toliko dobrih ljudi širom svijeta", zaključio je kapiten reprezentacije Hrvatske.

