Ivan Ljubičić: Ko je GOAT u tenisu?

Nekadašnji hrvatski teniser Ivan Ljubičić vjeruje da su Rodžer Federer i Rafael Nadal imali veći uticaj na tenis od Novaka Đokovića.

Novak Đoković (38) je najbolji teniser svih vremena. Međutim, bivši svjetski broj tri Ivan Ljubičić (46) ističe da iako je srpski teniser statistički ispred Rodžera Federera i Rafaela Nadala i dalje su Švajcarac i Španac ti koji su mijenjali istoriju ovog sporta. Prije svega Federer.

Polemika ko je "najveći" iz "Velike trojke" ne prestaje. Čak i po pojavi Janika Sinera i Karlosa Alkaraza, debata o boljem između Đokovića, Federera i Nadala i dalje će biti prisutna. Statistički gledano Novak je bez premca, što je samo po sebi klasifikacija za mjesto broj jedan. Međutim, Ljubičić je u analizi upotrijebio nešto drugačije parametre koje je iznio u podkastu "Off Court With Greg Rusedski".

Novak trenutno zauzima treće mjesto na svijetu, što je u poznim igračkim godinama i te kako veliki rezultat. "Praktično nepobjediv u najboljim danima svoje karijere, bio je prvi teniser svijeta u muškom singlu na ATP listi rekordnih 428 nedjelja tokom duge, blistave i još uvijek aktivne karijere", rekao je.

Međutim, kada bi se uporedila "Velika trojka", Novak ne bi bio lider iste. "Oni su različiti. Veoma je teško reći ko je najbolji. Naravno, Novak je osvojio najviše trofeja i to je jasno. Ali za mene je uticaj koji su Rodžer (Federer) i Rafa (Rafael Nadal) imali na tenis, u različitim periodima, ogroman. Možda čak i veći nego Novakov", istakao je Ljubičić.

Novak Đoković drži rekord sa 24 grend slem titule u singlu, čime je nadmašio Federerovih 20 i Nadalovih 22. Ipak, Ljubičić smatra da to ne bi trebalo da bude jedini kriterijum za procjenu veličine nekog igrača.

"Ali kada je riječ o uticaju na samu igru, smatram da je Rodžer, barem za mene, imao ogroman uticaj i da ga i dalje ima. Uvijek se vraćamo na isto pitanje - ko je najbolji svih vremena? Ali šta zapravo čini pravog GOAT-a?"

Novaka bi možda izabrao za najtežeg rivala, ali ne i za najboljeg svih vremena... "Posljednji put sam igrao protiv Novaka, čini mi se, 2010. godine. Kada je Novak u formi, za mene je bio možda i najteži protivnik, jer se moj stil igre zasniva na snažnom servisu i osvajanju lakih poena iz servisa. Protiv njega je to bilo gotovo nemoguće, jer je njegov ritern bio zaista nevjerovatan."

Nije bilo lako i protiv Nadala. "Njegov stil bio je snažan, emotivan i duboko ljudski. Bilo da se bacao za loptom na šljaci ili vodio iscrpljujuće mečeve u pet setova pod vrelim suncem, Nadal je svijetu pokazao kako izgleda istinska upornost."

Šta je rekao Ljubičić o Federeru?

Na kraju, biranim riječima je opisao i Rodžera Federea. "Protiv Rodžera je bilo komplikovano, jer je uvijek radio nešto drugačije. Sjećam se da sam igrao protiv njega oko četiri puta za tri mjeseca početkom 2005. godine. Uvijek je bio drugačiji meč. Pomislio sam nakon što sam izgubio od njega: 'U redu, sada znam šta treba da uradim'", rekao je i dodao:

"Dakle, uvijek je bio drugačiji meč. Tako da si morao da se prilagodiš njemu i on je uvijek bio bolji u onome što je radio od tebe. Tako da mi je u tom smislu bilo zaista, zaista teško da igram protiv njega", zaključio je Ljubičić.

