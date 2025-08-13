logo
"Koji drugi sport to radi?": Ivan Ljubičić ljut na organizatore u Sinsinatiju

"Koji drugi sport to radi?": Ivan Ljubičić ljut na organizatore u Sinsinatiju

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Ivan Ljubičić osudio je organizatore Sinsinatija zbog organizovanja mečeva u ekstremnim uslovima.

ivan ljubicic napao sinsinati zbog uslova na turniru Izvor: Screenshot/YouTube/@neuspjehprvaka, Screenshot/YouTube/@tennismasterr2

Turnir u Sinsinatiju ove godine ima veliki broj problema. Zbog nestvarno visokih temperatura nedavno je došlo i do požara, ali ono što je mnogo više zabrinulo bilo je stanje Artura Rinderkneša koji nije mogao da završi meč. Zbog tretmana koji igrači imaju na ovom turniru, oglasio se i Ivan Ljubičić.

"Niko ne pobjeđuje kad igrači padaju u nesvijest zbog ekstremnih uslova... Koji drugi sport to radi? Od igrača se traži da na teren izlaze dan za danom i sve to da bi završili mečeve u takvim uslovima... To nema nikakve veze sa kondicijom", bio je oštar i iskren prema teniskim moćnicima bivši trener Rodžera Federera.

Uslovi u SAD daleko su od idealnih, pored visokih temperatura igrači se žale i na "težak" vazduh. Možda najveće probleme imao je Rinderkneš koji je morao da preda meč Feliksu Ože-Alijasimu. Kanađanin je već vodio u susretu 7:6 i 4:2 u drugom setu, kad je Francuz riješio da se povuče i preda meč jer je pao na beton.

Moglo se vidjeti da Rinderkneš, inače 70. igrač svijeta, veoma teško diše, dok je lice i gornji dio tela prekrio peškirom. Svi su reagovali veoma brzo, Ože-Alijasim je dotrčao na drugu stranu terena, kao i sudija iz svoje stolice, a na lice mjesta stigao je i ljekar turnira. Nakon kraće pauze Francuz je donio odluku da se povuče.

(MONDO)

