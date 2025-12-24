NBA superstar (29) zaradio 200.000.000 dolara i otišao: Batalio je košarku i počeo da peca

Nekadašnji NBA košarkaš i reprezentativac Australije Ben Simons ima novi hobi.

Izvor: Marty Jean-Louis / Alamy / Profimedia

Pred početak nove sezone u NBA ligi mnogobrojni ljubitelji košarke širom svijeta pitali su se gdje će karijeru nastaviti nekadašnji prvi pik sa drafta, Australijanac Ben Simons (29). Kao jedna od opcija pominjali su se i Denver Nagetsi, ali se tim Nikole Jokića opredijelio za druga rješenja na tržištu slobodnih agenata. Sa druge strane, Simons nije dobio zadovoljavajuću ponudu, pa je karijeru u košarci stavio po strani.

Dok čeka na novi angažman u NBA ligi, nekada jedan od najperspektivnijih igrača na planeti posvetio se pecanju! Ben Simons postao je vlasnik tima South Florida Sails koji učestvuje u takmičenju Sport Fishing Championship. To je liga profesionalnog morskog ribolova koja okuplja 16 elitnih klubova, a narednih sedmica ćemo sa štapom u rukama vidjeti i Simonsa.

"Mislim da nema smisla samo zauzimati mjesto tek da bih bio tamo. Smatram da je to pomalo sebično, ali želim dosegnuti vrhunac svojih sposobnosti i fizičke spreme kako bih se mogao takmičiti. Inače, to mi ne služi ničemu", rekao je Ben i dodao kako će se možda vrati sredinom sezone ili čak u narednoj takmičarskoj godini.

Tokom svoje košarkaške karijere Ben Simons je zaradio preko 200 miliona američkih dolara, a u poslednjoj sezoni ugovora sa Bruklinom dobio je gotovo 40 miliona. Bio je tada jedan od najplaćenijih igrača u ligi, iako na terenu nikako nije uspeo da opravda toliku platu.

Kakvu je karijeru imao Ben Simons?

Na NBA draftu 2016. godine Filadelfija je izabrala Simonsa kao prvog pika i tada se činilo da će oko njega graditi tim koji je trebalo da dominira tokom čitave decenije. Ipak, stvari nisu išle kako je zamišljeno - iako je Simons svojevremeno bio ruki godine, jedan od petorice najboljih novajlija u toj sezon, a kasnije biran u treću petorku NBA lige, dva puta u defanzivnu petorku lige i tri puta za Ol-star meč.

Nakon što je kompletnu prvu godinu u NBA ligi propustio zbog povrede koju je doživio pred sam početak takmičenja, Simons je naredne četiri godine igrao za Filadelfiju i to su mu bile ubjedljivo najbolje godine u karijeri. Postao je jedan od lidera tima, ali ekipa nije uspjela da ostvari zacrtane ciljeve. Uslijedile su dvije i po godine u Bruklinu, a zatim i završetak prethodne sezone u ekipi Los Anđeles Klipersa.