Srbija protiv Hrvatske u borbi za plej-of: Težak zadatak za izabranice Dušana Vemića

Srbija će igrati u Grupi A igrati protiv selekcije Slovačke, Hrvatske i Litvanije, na predstojećem Bili Džin King kupu

Izvor: JOEL CARRETT/AAP

Ženska teniska reprezentacija Srbije učestvovaće na turniru Bili Džin King kupa u okviru Evro-afričke zone Grupe 1, koji će biti održan od 7. do 11. aprila u Oeirasu, u Portugalu. Da bi izborila plasman u novembarski plej-of ovog takmičenja, srpska selekcija mora da završi među tri najbolje ekipe na turniru, na kojem će nastupiti ukupno 16 reprezentacija.

Prema rang-listi od 17. novembra 2025. godine, Srbija se nalazi na 34. mjestu svijeta, što joj je donijelo 11. poziciju među učesnicama i mjesto u trećem šeširu pred žrijeb. Na turniru u Portugalu Srbija će igrati u Grupi A, gdje će joj rivali biti selekcije Slovačke, Hrvatske i Litvanije.

Žrebom su određene četiri grupe:

Grupa A: Slovačka, Hrvatska, Srbija i Litvanija.

Grupa B: Holandija, Turska, Mađarska i Gruzija.

Grupa C: Rumunija, Francuska, Letonija i Norveška.

Grupa D: Nemačka, Danska, Portugalija i Švedska.

Pobjednici grupa nastavljaju borbu za plasman u plej-of, pri čemu se razigravanje odvija po sistemu A1–D1 i B1–C1. Timovi koji trijumfuju u tim duelima obezbjeđuju direktan prolaz, dok poraženi imaju još jednu šansu kroz dodatno razigravanje za preostalo mjesto u plej-ofu. Drugoplasirane selekcije igraju razigravanje za plasman od 5. do 8. mjesta (A2–D2 i B2–C2), nakon čega pobjednici i poraženi nastavljaju međusobno da se bore za konačan plasman u toj grupi.

Reprezentacije koje zauzmu treće i četvrto mjesto u grupama igraju u plej-autu, gdje se ukrštaju A3–D4, A4–D3, B3–C4 i B4–C3. Četiri ekipe koje izgube te duele ispadaju u niži rang takmičenja – Evro-afričku Grupu 2.

Konačan spisak putnica za Portugal biće poznat 9. marta, a selektor Dušan Vemić dosad je imao priliku da sarađuje sa gotovo svim igračicama koje bi, eventualno, mogle da donesu što bolji plasman Srbiji. Na raspolaganju su mu Aleksandra Krunić, Olga Danilović, Lola Radivojević, Teodora Kosović, Mia Ristić, Katarina Jokić, Nina Stojaković, Natalija Senić i Anja Stanković, kao i juniorke Luna Vujović i Anastasija Cvetković.