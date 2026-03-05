Evo kako stoji Srbija poslije dva poraza od Turske: FIBA objavila tabelu poslije kvalifikacionih prozora

Reprezentacija Srbije ostala je treća na FIBA rang listi
Reprezentacija Srbije ostala je na trećem mjestu i poslije dva poraza u FIBA kvalifikacionim prozorima. Naciolani tim koji vodi Dušan Alimpijević nalazi se iza Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke sa 808,8 poena.
"Drim tim" ili reprezentacija SAD je ubjedljivo prva i ima 893,8 poena, dok je šampion Evrope, nacionalni tim Njemačke drugi sa 817,2. S druge strane, Srbiju u stopu prati Francuska koja ima 807,7 poena, te Kanada sa 806 poena. Tim koji vodi Ergin Ataman, a koji prijeti da bude nepremostiv rival gotovo svim reprezentacijama, zauzima 11. mjesto sa 742,9 bodova.
NEW WORLD RANKING ALERT— FIBA Basketball (@FIBA)March 5, 2026
Greece and New Zealand are headline climbers in latest FIBA World Ranking Men, presented by Nike.
Check the full ranking here:https://t.co/FDhXgaKjQkpic.twitter.com/ReTtsQWBjP
U najboljih 10 reprezentacija nalaze se još i Australija, Španija, Argentina, Litvanija i Brazil. Zanimljivo je da je Grčka napredovala za jedno mjesto i sad je 12, dok je Letonija na 13. mjestu, nakon što je zabilježila pad poslije kvalifikacionih prozora.
Reprezentacija BiH je na 31. poziciji.