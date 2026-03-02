logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Srbija sa njim igra drugačije, morali smo da ga pritisnemo": Ataman otkrio plan Turske za pobjedu u Istanbulu

"Srbija sa njim igra drugačije, morali smo da ga pritisnemo": Ataman otkrio plan Turske za pobjedu u Istanbulu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman otkrio je da je plan Turske u Istanbulu bio da stvori veliki pritisak na Aleksi Avramoviću i da su to svi igrači radili

Ergin Ataman o pobjedi Turske protiv Srbije Izvor: Printscreen/YouTube/FIBA Media

Turska je dva puta u razmaku od tri dana pobijedila Srbiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prvo u beogradskom Pioniru, pa onda u Istanbulu (94:86). Ergin Ataman pričao je na konferenciji za medije poslije meča i otkrio je plan igre svog tima - pritiskanje Alekse Avramovića.

"Mislim da smo odigrali sjajan meč. Igrali smo dobro odbranu. Stvorili smo pritisak na Aleksi. Avramović je sjajan igrač, igrali su potpuno drugačije nego u prvom meču, jer je on organizovao igru, asistirao i pogađao. Pritiskali smo ga sa Hazerom. U reketu smo koristili centre Jurtsevena i Šanlija. Imali smo Biberovića, Osmana, Bitima, svi su dali doprinos u posljednjih šest-sedam minuta, kao i Osmani. Igrali smo sjajno, važno je što smo dobili Srbiju dva puta u tri dana. Sada smo na skoru 4-0 i prvi smo na tabeli. Čekamo ljeto i naredne utakmice", poručio je Ataman.

Aleksa je meč završio sa 16 poena, uz devet asistencija i pet skokova, dok je na drugoj strani nezaustavljiv bio Tarik Biberović (21, 5as, 5sk).

"Želim da se zahvalim navijačima koji su došli da nas podrže i pokazali su koliko im znači reprezentacija. Što se meča tiče, kontrolisali smo ga, uz male padove. Malo smo se opustili u drugoj dionici, oni su se tada vratili, ali smo mi preuzeli kontrolu i pobijedili", dodao je Biberović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Turska Srbija orlovi Ergin Ataman Mundobasket 2027 Svjetsko prvenstvo kvalifikacije

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC