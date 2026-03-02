"Srbija sa njim igra drugačije, morali smo da ga pritisnemo": Ataman otkrio plan Turske za pobjedu u Istanbulu

Ergin Ataman otkrio je da je plan Turske u Istanbulu bio da stvori veliki pritisak na Aleksi Avramoviću i da su to svi igrači radili

Turska je dva puta u razmaku od tri dana pobijedila Srbiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Prvo u beogradskom Pioniru, pa onda u Istanbulu (94:86). Ergin Ataman pričao je na konferenciji za medije poslije meča i otkrio je plan igre svog tima - pritiskanje Alekse Avramovića.

"Mislim da smo odigrali sjajan meč. Igrali smo dobro odbranu. Stvorili smo pritisak na Aleksi. Avramović je sjajan igrač, igrali su potpuno drugačije nego u prvom meču, jer je on organizovao igru, asistirao i pogađao. Pritiskali smo ga sa Hazerom. U reketu smo koristili centre Jurtsevena i Šanlija. Imali smo Biberovića, Osmana, Bitima, svi su dali doprinos u posljednjih šest-sedam minuta, kao i Osmani. Igrali smo sjajno, važno je što smo dobili Srbiju dva puta u tri dana. Sada smo na skoru 4-0 i prvi smo na tabeli. Čekamo ljeto i naredne utakmice", poručio je Ataman.

Aleksa je meč završio sa 16 poena, uz devet asistencija i pet skokova, dok je na drugoj strani nezaustavljiv bio Tarik Biberović (21, 5as, 5sk).

Aleksa je meč završio sa 16 poena, uz devet asistencija i pet skokova, dok je na drugoj strani nezaustavljiv bio Tarik Biberović (21, 5as, 5sk).

"Želim da se zahvalim navijačima koji su došli da nas podrže i pokazali su koliko im znači reprezentacija. Što se meča tiče, kontrolisali smo ga, uz male padove. Malo smo se opustili u drugoj dionici, oni su se tada vratili, ali smo mi preuzeli kontrolu i pobijedili", dodao je Biberović.