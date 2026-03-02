Savo Milošević sa tribina gledao mučenje i debakl Želje: Tomi Jurić het-trikom utišao "Grbavicu" (FOTO)

U posljednjem meču 23. kola Premijer lige BiH Zrinjski kao gost ubjedljivo savladao Željezničar.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar/Dominik Marić

Savo Milošević preuzeo je sarajevski Željezničar, ali će tek od sutra zvanično sjesti na klupu "plavih". Za to vrijeme tim je vodio Dino Đurbuzović, dok je Milošević sa tribina ispratio derbi meč protiv Zrinjskog.

A sa tribina "Grbavice" jasno je mogao da vidi šta ga čeka. Mučio se sarajevski tim, ponovo pokazao brojne nedostatke, pa je kompletan plijen odnio mostarski tim, koji nastavljaju potjeru za vodećim Borcem.

ŽELJEZNIČAR - ZRINJSKI 1:3 (0:1)

/Dragović 90+1 - Jurić 23, 55, 68/

U nedostatku još uvijek nedovoljno oporavljenog Nemanje Bilbije šansu u napadačkoj liniji "plemića" dobio je iskusni Tomi Jurić. I odmah ju je iskoristio - upisao je het-trik i tako u potpunosti utišao "Grbavicu".

Gosti su poveli u 23. minutu. Odlično se u gužvi snašao Jurić i nakon pravog karambola pogodio mrežu domaćih. Zagradio se napadač Zrinjskog, prevario nekoliko svojih čuvara i postigao prvenac u sezoni.

Veliku šansu za izjednačenje imao je Pejić u 35. minutu, ali je Karačić odlično intervenisao i sačuvao svoju mrežu.

Početkom nastavka Jurić je mogao i do drugog dijela. Iznenada se odlučio na šut iz daljine, ali je lopta pogodila gornji dio prečke i otišla iznad gola. Ipak, nepun minut kasnije Jurić se ipak još jednom upisao u strijelce. Još jednom je zaspala odbrana Željezničara, ostavila prostor 34-godišnjem napadaču, koji sjajno reaguje i pogađa dalji ugao gola domaćih - 0:2.

Treći pogodak Jurić je postigao u 68. minutu, te tako zapečatio sudbinu Sarajlija, koji su u nadoknadi preko 17-godišnjeg Eldara Dragovića stigli do počasnog gola.

Od dolaska u Zrinjski, Jurić je odigrao nešto više od sat vremena protiv Širokog Brijega, ali bez konkretnijeg učinka, dok je ukupno 13 minuta dobio u dvomeču sa Kristal Palasom u Evropi. Ipak, danas je pokazao da će na njega trener "plemića" Igor Štimac i te kako moći da računa.

Nakon dva meča bez pobjede u prvenstvu (Borac 0:3, Široki Brijeg 1:1), te eliminacije iz Konferencijske lige od Kristal Palasa, Mostarci su konačno prekinuli niz loših rezultata, te sada za Banjalučanima zaostaju šest bodova.



