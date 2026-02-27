logo
"Evo me u Bingu, nema tu ničega..." Mulalić o preuzimanju Želje: "Niko me nije kontaktirao"!

"Evo me u Bingu, nema tu ničega..." Mulalić o preuzimanju Želje: "Niko me nije kontaktirao"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Edis Mulalić iznenađen informacijom da je novi trener Željezničara.

Adis Mulalić Izvor: Promo/FK Željezničar/Armin Herić, www.fkz.ba

Vijest da se Edis Mulalić vraća na klupu Željezničara odjeknula je u bh. javnosti, ali izgleda da su mediji malo "požurili".

Navodno je sve dogovorio za treći povratak na Grbavicu, međutim, sam Mulalić je to demantovao.

"Znači, niko me nije zvao ni sekunde. Nisam čuo ništa. Ne mogu da lažem, stvarno ništa nije riješeno. Evo me u Bingu,trenutno nema ničega, jedino ako me večeras ili sutra kontaktiraju“, rekao je Mulalić za "Sportske.ba", a onda dodao da ne bi odbio poziv sa Grbavice.

"Ja sam vojnik kluba ja bih volio da nešto ima, ali mene još niko nije kontaktirao, ako me budu zvali ja sam uvijek tu za Želju", poručio je on.

Željezničar je nedavno otpustio Slavišu Stojanovića koji je stigao 29. decembra i vodio ekipu na samo četiri meča proljećnog dijela sezone.

Ekipu je privremeno preuzeo Dino Đurbuzović, ali ni on nije uspio da izbjegne poraz u prvom meču četvrtfinala Kupa BIH od dobojske Sloge.

Edis Mulalić FK Željezničar Premijer liga BiH

