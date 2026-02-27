Srbija bez Nikole Kalinića u Istanbulu: Alimpijević otkrio ko dolazi u tim, a ko napušta ekipu

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević otkrio je da u narednom meču neće računati na Nikolu Kalinića

Izvor: MN PRESS

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević je poslije poraza "orlova" na konferenciji za medije otkrio da ekipa neće računati na Nikolu Kalinića u narednom susretu, to je bio dogovor sa Crvenom zvezdom. Povratnik u redove nacionalnog tima odigrao je sjajan meč, iako poenterski učinak to ne dokazuje. Iskustvo je bilo očigledno, a doprinos vrlo važan.

"Mogu sada da kažem da Kalinić izlazi iz kampa, to je bio dogovor sa Zvezdom i hvala Zvezdi što nam je ustupila sve reprezentativce. On izlazi i vraća se u klub", rekao je Alimpijević na konferenciji za medije poslije poraza od Turske.

Ipak, postoje i dobre vijesti - timu će se priključiti košarkaši Dubaija Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić koji su se i u ovom susretu našli u dvorani Aleksandar Nikolić i bodrili tim.

"Avramović i Dangubić su pristigli, sa njima imamo 13 i neko će morati da ide van. Pogledaću sa doktorima, Jovan Novak je imao probleme sa stopalom i sa tetivom i pod bolom je odlučio da igra meč i to poštujem i cijenim. Nije nam ideja da povrijedimo igrača i da ga povređenog vratimo u klub."

"Moramo da ispoštujemo i te medicinske izvještaje, biću pametniji posle razgovora sa doktorima. U nedjelju ćemo imati trening i hvatamo avion i u ponedjeljak imamo trening tamo i utakmicu", dodao je Alimpijević.