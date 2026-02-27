logo
Hrvati šokirali šampiona svijeta i Evrope: Šarić i Hezonja zaplesali u Zagrebu

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Košarkaši Hrvatske režirali su iznenađenje u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Hrvatska pobijedila Njemačku u kvalifikacijama za Mundobasket Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetski i evropski šampion, reprezentacija Njemačke, poražena je u trećem kolu Grupe E kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo od selekcije Hrvatske sa 93:88 u Zagrebu.

"Panceri" su vodili tokom čitavog prvog poluvremena, ali odmah je bilo jasno da su "kockasti" spremni da se nadigravaju. Favorizovani Nemci su posle 20 minuta košarke imali +4, ali su im Hrvati konstantno bili za petama i režirali preokret u finišu treće dionice. 

Kada su preuzeli vođstvo nisu ga ispuštali, iako prednost ni u jednom momentu nije bila dvocifrena. Dvojac Šarić-Hezonja je bio nezaustavljiv i uspjeli su da naprave jednom od većih iznenađenja u kvalifikacijama.

Hrvate je do pobjede predvodio Dario Šarić sa 23 poena i sedam skokova, pratio ga je Mario Hezonja sa 21 poenom, tri skoka i pet asistencija. Roko Badžim i Džejlen Smit su dodali po 15 poena.

Kod Njemačke je najbolji bio David Kramer sa 22 poena i osam skokova, pratio ga je Johanes Timan sa 17 poena i šest skokova.

Hrvatska je sada prva u Grupi E sa tri pobjede, dok je Njemačka druga sa dve pobjede i jednim porazom. Izrael je treći sa jednom pobjedom, dok je Kipar na posljednjem mjestu bez pobjede.

