"Skontaće Alimpijević šta treba da uradi": Osman jedva čeka revanš sa Srbijom

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Džedi Osman pričao na srpskom poslije pobjede Turske u Beogradu.

Džedi Osman pričao na srpskom poslije pobjede Turske u Beogradu Izvor: MN PRESS

Prva zvijezda reprezentacije Turske Džedi Osman govorio je za srpske medije poslije dramatične pobjede protiv Srbije u Pioniru. As Panatinaikosa je ispoštovao domaćine i dao komentar utakmice na našem jeziku.

Osman vodi porijeklo iz Srbije, tačnije iz Novog Pazara, odakle mu je majka. 

"Očekivali smo da bude teška utakmica, iako nisu svi igrači igrali večeras, znamo da imaju dobru ekipu i dobrog trenera. Bila su to dva različita poluvremena, u prvom poluvremenu smo igrali odlično, u drugom nismo mogli da odgovorimo na agresivnost Srbije, ali smo na kraju pobedili. U dobrom smo stanju, sada ćemo u ponedjeljak igrati revanš", rekao je Osman.

Tarik Biberović je prelomio utakmicu u finišu kada je pogodio dvije važne trojke, a na kraju je imao učinak od 22 poena uz tri skoka i tri asistencije.

"Imao je odličnu utakmicu, poslednjih mjesec-dva je u odličnoj formi i imao je sjajnu utakmicu večeras."

Osman je pohvalio i selektora reprezentacije Srbije Dušana Alimpijevića kome je ovo prvi poraz na klupi Srbije.

"Imaju odličnog trenera, možda nije lako sve odjednom da se sastavi, ali mislim da će "skontati" na kraju šta treba da uradi", rekao je turski reprezentativac.

