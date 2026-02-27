Vinko Marinović pred derbi sa Sarajevom: Borac uvijek ide na pobjedu, ključ je u disciplini

Banjalučki Borac u subotu dočekuje Sarajevo u velikom derbiju 23. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine (18.30).

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Crveno-plavi su lideri prvenstva sa šest bodova prednosti ispred Zrinjskog, dok je tim Sarajeva na trećem mjestu ali i sa sjajnim početkom proljećnog dijela sezona u kojem je ostvario tri prvenstvene pobjede.

Štaviše, "bordo" tim nije primio pogodak na osam vezanih mečeva, odnosno do prve utakmice četvrtfinala Kupa BiH protiv Veleža na "Koševu" (0:1) prošle srijede, što jasno pokazuje u kakvoj se formi nalaze izabranici Marija Cvitanovića.

Njegov kolega sa banjalučke klupe Vinko Marinović je istakao da i njegova ekipa u dobrom raspoloženju dočekuje derbi, nakon kvalitetnih partija i pobjeda protiv Zrinjskog (3:0) i nad Slogom u Doboju (0:4).

"Poslije Zrinjskog odigrali smo još jednu dobru utakmicu u Doboju. Ono što je jako bitno jeste da smo bili efikasni i da smo ostvarili cilj - osvojili tri boda. Spremni dočekujemo derbi protiv Sarajeva", rekao je Marinović i dodao da utakmice protiv Sarajeva uvijek imaju specifičnu težinu.

"Sama derbi utakmica, pogotovo protiv Sarajeva, nosi jednu težinu zbog rivalstva, kvaliteta i svega što prati našu ligu. Sarajevo je stabilizovalo formu još krajem prošle sezone. Otvorili su ovu sezonu sa tri prvenstvene pobjede i djeluju mnogo stabilnije. Ne znamo još u kakvom će sastavu doći, jer su u gotovo svakoj utakmici rotirali nekoliko igrača. Moguće su promjene i za ovu utakmicu, ali mi gledamo sebe i prvenstvo. Bićemo spremni na sve varijante".

Trener Borca kod sutrašnjeg protivnika posebno cijeni defanzivnu liniju i njenu disciplinu.

"Riječ je o jako disciplinovanoj ekipi, posebno u defanzivi. U prvenstvu šest kola nisu primili gol. Imaju dosta kvaliteta i iskustva u svojim redovima".

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Na pitanje o eventualnom izostanku Adema Ljajića, vjerovatno najboljeg igrača Sarajeva, koji je zbog bolesti propustio meč u srijedu sa Veležom, Marinović je istakao da klub sa "Koševa" ima dosta istaknutih pojedinaca.

"Ne znam da li će Ljajić igrati, ali sigurno je riječ o kvalitetnom igraču. Sarajevo ima kvalitet, mnogo igrača koji imaju iskustva. Tu su Agon Elezi, Luka Menalo, Gojko Cimirot, imaju defanzivce Slavka Bralića i Renata Gojkovića...Sasvim sigurno nas čeka kvalitetna utakmica".

Prema njegovim riječima, ništa se ne mijenja u pristupu meču zbog činjenice da je Borac u ovom trenutku dosta komforno na prvoj poziciji.

"Rekao sam igračima da bodovnu prednost ne gledamo, idemo meč po meč i nama je bitno da u svaki meč ulazimo da pobijedimo. Bez obzira na sve, pritisak je konstantan, uvijek postoji jer takav je posao. Isto tako ekipa radi dobro i nadam se da ćemo to prezentovati na sutrašnjoj utakmici".

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Marinović je potom naveo da će ključ utakmice biti u nekoliko faktora - disciplini, energiji i agresivnosti, što je bio i recept protiv mostarskih "plemića".

ARBITRI Armin Kukić iz Bugojna biće glavni sudija sa pomoćnicima Goranom Ilinčićem iz Prijedora i Mirzom Demirom iz Kaknja, doć će u VAR kombiju sjediti Dobojlija Dragan Todić i Aleksandar Smiljanić iz Laktaša. Direktan prenos je na TV Arena Sport.

"Potrebna nam je od početka kontrola igre, dobra energija, disciplina i agresivnost u duelima. Moramo biti disciplinovani u svim linijama tima. Mislim da je to ključ utakmice", istakao je šef struke crveno-plavim i dodao da osim Viktora Rogana, koji se polako priključuje treninzima, nema kadrovskih problema.

"Svi ostali su spremni za utakmicu. Što se tiče bodovne prednosti, ne mijenjamo pristup. Idemo utakmicu po utakmicu, u svaku ulazimo sa ciljem da pobijedimo".

Na kraju, strateg Banjalučana je komentarisao i najavljeni dolazak "Hordi zla" poslije dvije godine u Banjaluku, ali je najprije pozvao pristalice Borca da ispune Gradski stadion.

"Pozivam naše navijače da nam budu 12. igrač, da nam daju dodatnu energiju sa tribina. Voljeli bismo da svi mogu uvijek dolaziti na utakmice, uključujući i gostujuće navijače, ali o tome ne odlučujemo mi sportisti. Bilo bi dosta bolje, ali to nije u našem domenu", zaključio je Marinović.

