Igrao sa Leom Mesijem i koštao 20.000.000 evra, a sad radi u prodavnici

Zbog problema u životu nakon igračke karijere, francuski defanzivac Žeremi Matje radi kao prodavac sportske opreme.

Nekadašnji defanzivac Barselone Žeremi Matje (42) posljednjih nekoliko godina daleko je od fudbala. Iako ga mnogi i dalje pamte sa fudbalskih terena, on je na teži način shvatio koliko je popularnost prolazna... Mnogo detalja iz njegovog života nakon igračke karijere otkriveno je nakon što su ga navijači prepoznali kada ih je uslužio kao radnik jedne prodavnice sportske opreme.

Igrač koji je svojevremeno vrijedio 20.000.000 evra i koji je sa španskim velikanom osvojio Ligu šampiona, morao je da pronađe posao zbog pravnih bitaka koje je vodio, ali i zbog svog mentalnog zdravlja koje je bilo narušeno. Brojni sportisti imaju problem kada završe karijeru na vrhunskom nivou jer ne znaju šta bi radili nakon toga, a Matje je zbog toga odlučio da postane prodavac - barem privremeno.

Posao mu je našao nekadašnji saigrač Loi Leval-Landre, koji mu je ponudio da se zaposli u prodavnici sportske opreme. Nakon što je završio igračku karijeru osjetio je usamljenost, a bila mu je neophodna dnevna rutina - svakodnevni odlazak na posao, kako se ne bi dodatno izolovao od svijeta.

"Znao je da želim malo izaći iz kuće jer neko vrijeme nisam ništa radio. 'Ima jedno slobodno mjesto', rekao mi je dok smo razgovarali", ispričao je Matje. Bio je to najbolji mogući potez za nekadašnjeg reprezentativca Francuske, jer je ponovo počeo da gradi društveni život.

Žeremi Matje nikada nije želio da otkrije o kakvom se sudskom sporu radi, ali postoji mogućnost da je nakon igračke karijere imao određene finansijske probleme zbog kojih mu je bio potreban još jedan izvor prihoda. Možda mu baš iz tog razloga uopšte nije prijalo kada su navijači počeli da ga prepoznaju, pa čak i da specijalno zbog njega dolaze u radnju. Neželjena pažnja teško je pala Matjeu, koji je samo pokušavao da izgradi život daleko od reflektora. Njegovi najbliži su putem društvenih mreža zamolili javnost za poštovanje njegove privatnosti kako bi mogao na miru da radi.

"Ne mogu o tome pričati. U Intersportu sam jer su mi se dogodile neke stvari koje su mi stvorile dosta problema. Mogu samo reći da je u pitanju sudski spor. Ne mislim ovo raditi zauvijek, cilj je bio vratiti se u društveni život", pojasnio je nekadašnji fudbaler.

Kakvu je karijeri imao Matje?

Nekadašnji reprezentativac Francuske na početku karijere igrao je za Sošo, u čijim je mlađim kategorijama ponikao, a zatim se davne 2005. godine za 5.000.000 evra preselio u Tuluz gdje je takođe ostavio dubok trag. Nakon što se pet godina dokazivao u Valensiji, Barselona ga je platila čak 20.000.000 evra, a do kraja karijere zaigrao je još i za Sporting, prije nego što se penzionisao u redovima jednog francuskog niželigaša.

Od pet klubova u kojima je igrao samo je za Barselonu zabilježio manje od 100 nastupa, ali je i tamo ostao zapamćen. Igrao je na 91 utakmici, pomogao timu da osvoji trofeje i stvarno niko nije očekivao da će samo nekoliko godina kasnije raditi u prodavnici. Na mečevima u elitnom rangu francuskog fudbala nastupio je 198, a u Primeri 188 puta!

Matje je sa Baarselonom osvojio Ligu šampiona, evropski Superkup i FIFA Svjetsko prvenstvo klubova, dvije šampionske titule, tri trofeja u kupu i jedan španski Superkup. Kao fudbaler Sportinga osvojio je Kup Portugala i dva Liga kupa, dok je sa ekipom Sošoa na početku karijere osvojio Liga kup u Francuskoj.

