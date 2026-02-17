Prebijena Barselona pala sa vrha: Jamalu lomili noge, a izbiće skandal zbog VAR-a

Dugo će se pričati o kontroverznom porazu Barselone od Đirone, za pad sa vrha tabele ekipe Hansija Flika

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Barselona je poražena u katalonskom derbiju protiv Đirone 1:2 i pala je sa vrha tabele, na kojem je Real Madrid sa dva boda više. Veoma ljuti biće Katalonci poslije poraza na stotinak kilometara od kuće, prije svega zbog VAR odluke prije drugog, odlučujućeg gola domaćina. Postigao ga je Fran Beltran u 87. minutu, a golu je prethodio start na defanzivcu Barselone Žilu Kundeu, koji je bio očigledno nagažen po stopalu. Ipak, sudija Cezar Soto Grado nije se oglašavao i priznao je gol, a onda je pogodak bio potvrđen i iz VAR sobe, uz ironične aplauze gostiju.

Do kraja je Đirona igrala sa igračem manje zbog isključenja Žoela Roke u nadoknadi, kada je brutalnim startom zajedno sa saigračem srušio Lamina Jamala u prodoru. Srećom, prošao je najbolji igrač Barse bez povrede, ali nije uspio da promijeni rezultat sa ostatkom tima Hansija Flika. Lamin će svakako biti i jedan od tragičara, jer je u 45+3' minutu promašio penal pri rezultatu 0:0, poslavši loptu u lijevu stativu gola domaćih.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Uprkos Jamalovom promašenom penalu, Barselona je ipak našla način da povede i učinila je to u 59. minutu, udarcem glavom Paua Kubarsija na asistenciju Kundea. Ipak, Đirona se odmah vratila i u 61. minutu izjednačila, golom Tome Lemara iz peterca, u trenutku u kojem je bio sam kao duh. Ukrajinac Vladislav Vanat ga je uočio sa lijeve strane, asistirao mu i uradio najveći dio posla. Tako su domaći najavili buran kraj i osvojili tri boda sa kojim su 12. na tabeli.

Sa druge strane, Barselona je doživjela jako bolan udarac poslije debakla protiv Atletiko Madrida prošle nedjelje u Kupu kralja (0:4), u prvoj utakmici polufinala. Revanš je zakazan za 3. mart.



