Atletiko kao niko razbija Barselonu: Poniženje u Madridu počelo najglupljim autogolom

Nestvarne scene na meču Atletiko Madrida i Barselone u polufinalu Kupa kralja.

Izvor: X/thecadetopy/printscreen

Fudbaleri Atletiko Madrida dočekali su Barseonu u prvom meču polufinala Kupa kralja, a gosti iz Katalonije donijeli su poklon kakav niko nije očekivao. Španski golman Đoan Garsija i njegov saigrač iz zadnje linije Erik Garsija napravili su nevjerovatnu grešku u šestom minutu meča i tako ekipi Dijega Simeonea poklonili prvi pogodak na utakmici.

Gol će zvanično biti pripisan Eriku Garsiji, ali je utisak da je veći krivac Đoan Garsija - on je imao priliku da spriječi ovaj pogodak, ali nije reagovao na pravi način. Iako mu igrač Atletika nije bio preblizu, Đoan Garsija se uspaničio i u presudnom momentu je loptu izgubio iz vida. On je otišla ka golu, a golman Barselone nije imao dovoljno vremena da je stigne prije nego što je prešla crtu. Uspio je iz gola da je vrati u polje, Atletiko je nekoliko sekundi kasnije zatresao mrežu, ali su sudije ipak procijenile da je riječ o autogolu Barselone!

JOAN GARCIA OWN GOAL!



Atlético 1-0 Barcelona.pic.twitter.com/BDSOFn3Syx — Curiosities Foot (@CuriositiesFoot)February 12, 2026

Bio je to tek početak muka za Barselonu u glavnom gradu Španije. Nakon što je Atletiko u šestom minutu stekao prednost, Antoan Grizman je u 14. minutu postigao drugi, Ademola Lukman u 33. minutu treći, a Hulijan Alvarez u drugom minutu nadoknade prvog dijela četvrti gol Madriđane. Na poluvremenu prvog meča polufinala Kupa kralja Atletiko protiv Barselone ima 4:0!