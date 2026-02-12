logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Atletiko kao niko razbija Barselonu: Poniženje u Madridu počelo najglupljim autogolom

Atletiko kao niko razbija Barselonu: Poniženje u Madridu počelo najglupljim autogolom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nestvarne scene na meču Atletiko Madrida i Barselone u polufinalu Kupa kralja.

Atletiko Madrid protiv Barselone vodi 4:0 na poluvremenu Izvor: X/thecadetopy/printscreen

Fudbaleri Atletiko Madrida dočekali su Barseonu u prvom meču polufinala Kupa kralja, a gosti iz Katalonije donijeli su poklon kakav niko nije očekivao. Španski golman Đoan Garsija i njegov saigrač iz zadnje linije Erik Garsija napravili su nevjerovatnu grešku u šestom minutu meča i tako ekipi Dijega Simeonea poklonili prvi pogodak na utakmici.

Gol će zvanično biti pripisan Eriku Garsiji, ali je utisak da je veći krivac Đoan Garsija - on je imao priliku da spriječi ovaj pogodak, ali nije reagovao na pravi način. Iako mu igrač Atletika nije bio preblizu, Đoan Garsija se uspaničio i u presudnom momentu je loptu izgubio iz vida. On je otišla ka golu, a golman Barselone nije imao dovoljno vremena da je stigne prije nego što je prešla crtu. Uspio je iz gola da je vrati u polje, Atletiko je nekoliko sekundi kasnije zatresao mrežu, ali su sudije ipak procijenile da je riječ o autogolu Barselone!

Bio je to tek početak muka za Barselonu u glavnom gradu Španije. Nakon što je Atletiko u šestom minutu stekao prednost, Antoan Grizman je u 14. minutu postigao drugi, Ademola Lukman u 33. minutu treći, a Hulijan Alvarez u drugom minutu nadoknade prvog dijela četvrti gol Madriđane. Na poluvremenu prvog meča polufinala Kupa kralja Atletiko protiv Barselone ima 4:0!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Barselona Atletiko Madrid Kup Kralja

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC