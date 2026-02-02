"Pojavim se ispred sa ferarijem, nek vidi ko sam ja": Zlatan otkrio kako je zauvijek završio sa Gvardiolom

Zlatan Ibrahimović je otkrio zbog čega se posvađao sa Pepom Gvardiolom i šta nije bilo u redu kada je bio u Barseloni. Na kraju je sve bilo gotovo zbog ferarija.

Izvor: Arena Sport 1/MN Press

Zlatan Ibrahimović u trećem dijelu velikog intervjua kod Slavena Bilića na maternjem jeziku pričao je o odnosu sa Pepom Gvardiolom. Kada je došao u Barselonu, Zlatan je bio velika investicija, ali je vrlo brzo nakon odlaska iz Intera zažalio.

Tim Žozea Murinja je nakon te sezone osvojio Ligu šampiona pobijedivši upravo Barselonu u polufinalu, a sreća Zlatana Ibrahimovića u Kataloniji bila je vrlo kratkog daha.

"San mi je bio da budem u drugoj situaciji, ali tu sam platio cijenu. Tu sam naučio da je bolje da san ostane san, jer može da te ubije. Bolje je da san ostane san. San mi je bio da idem u Barselonu, ali me je taj san zamalo ubio karijeru jer nisam bio više srećan. Prije nego što sam otišao, pisali su u novinama da taj karakter nije bio za Barselonu. Mislio sam previše na to kada sam došao.

Dva puta sam mislio nego što uradim nešto, da bi me voljeli oni. Ko je perfektan? Perfektan si ako si sam sebi dobar. Tu sam tražio da budem neko drugi. Novine su pisale da nisam kulturan, nisam za Barselonu. Nisam više bio sam", rekao je Zlatan Ibrahimović.

Rekao mi je - ne može ferari

Čim je došao u Barselonu shvatio je da ga čekaju problemi. Prvi kontakt sa Pepom Gvardiolom nije bio ni najmanje dobar i sjajni napadač je osjetio da možda nije donio pravu odluku.

"U Barseloni mi je Gvardiola rekao prvi dan da igrači ne dolaze ovdje sa ferarijem. Ja kažem pa kakav je ovo signal? Ako dođem ili ne dođem, šta to tebi mijenja, ja moram biti ja. To mi je ušlo u glavu i sve što sam radio dva puta sam mjerio. Nije to ok.

Prvih šest mjeseci je bilo dobro, igrao sam, dao sam gol, pričao mi je Gvardiola i onda se desilo nešto. Ne znam. Do danas mi nije rekao. Nisam igrao više poslije šest mjeseci, a nisam ja taj što ide kod trenera i kaže slušaj što ne igram. Kada se to desi, daje mi benzina da napravim više. Daje mi motivaciju da dajem sve, da igram", ispričao je on.

Ja da pričam sa Gvardiolom?

Klub je morao da se postavi između dvije strane, a probao je i sam Ibra da riješi stvari sa Gvardiolom. Nije išlo...

"Nije do toga kako igram, nešto je drugo problem. Klub mi je rekao da treba da pričam sa Gvardiolom, da otvorim situaciju, da klub dođe unutra da riješi jer sam ja bio velika investicija. 'Prije nego što pričamo hoću da ti kažem nisam ja ovdje da napravim problem. Ti si trener, ti si gazda, to što odrediš tako je. Ja respektujem, ali ja imam želju da pomognem tebi i ekipi. Mislim da me žrtvuješ zbog drugih igrača. Meni treba prostora da napravim svoje stvari.' Pričamo tu sat vremena i ja na kraju kažem neću da pravim frku. On kaže da nema problema i onda - klupa, klupa, klupa. Od tada nikada nisam razumio šta je problem, nije mi nikada ni rekao. Učinio me je da se osjećam neprihvaćeno i to nije ok. Šta radim ja? Dođem sa ferarijem. Ego na ego.Ne pričamo više. Imam i ja moj ego. Probao sam sve, ti mi pokažeš i sada ću ja biti ko sam ja", ispričao je Zlatan.