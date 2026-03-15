Jokić skakao i pokazivao sudijama, oni se pravili da ništa ne vide: O potezu LA Lejkersa priča cijela NBA liga

Iako je jasno namjerno promašio slobodno bacanje Ostin Rivs, a Deandre Ejton je gurao u leđa Nikolu Jokića, sudije su sve dozvolile i pustile da se odigra produžetak u kome je Denver izgubio.

Izvor: Screenshot/YouTube/@DenverNuggets/ChazNBA

U nevjerovatnom meču Los Anđeles Lejkersi su savladali Denver Nagetse 127:125 poslije produžetka, a svi pričaju o akciji sa kraja regularnog dijela meča.

Bilo je 118:116 za Denver na 5,2 sekunde do kraja, a Ostin Rivs je namjerno promašio slobodno bacanje. Lopta se odbila od obruča, Deandre Ejton je izgurao Nikolu Jokića, dok je Rivs uspio da pobjegne Kameronu Džonsonu i da pogodi za produžetak.

Ostalo je na satu 1,9 sekundi do kraja i Nikola Jokić je tada pokazivao sudijama nešto i bio je vrlo nezadovoljan. Denver nije imao tajmauta, pa je Jokić probao da pasom iz auta pronađe nekoga, ali nije uspio. Pogledajte šta se desilo:

Ostin Rivs protio Denvera Izvor: YouTube/Chaz NBA

Šta je Jokić rekao nakon meča?

"Zaista je dobra akcija, idealno mu se odbila lopta i pogodio je flouter", rekao je o ovoj akciji Ostina Rivsa Nikola Jokić i nije htio da se žali medijima, iako je očigledno na terenu bio nezadovoljan što je ovo dozvoljeno Lejkersima.

Pitali su ga novinari i zašto je on ubacio pas, a nije riešavao na kraju, pa je u ti kratko odgovorio: "Samo da bacim pravi pas, Imali smo na terenu mnogo igrača koji su mogli da zapriiete, tako da je ideja bila da bacim idealan pas."

Na kraju ni tripl-dabl Nikole Jokića sa 24 poena, 16 skokova i 14 asistencija nije bio dovoljan za nešto više, pa ni sjajna povratnička partija Erona Gordona sa 27 poena i 5 skokova.

(MONDO, N.L.)