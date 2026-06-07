Desetka sa Kipra stigla u Crvenu zvezdu za tri miliona evra

Kiparski fudbaler Loizos Loizu potpisao je za Crvenu zvezdu, uspješno prošavši ljekarske preglede. Transfer iz Hapoela iznosi tri miliona evra.

Izvor: MN PRESS

Kiparski fudbaler Loizos Loizu potpisao je za Crvenu zvezdu. Kako je prvobitno potvrdio selektor Kipra, Loizu je napustio kamp državnog tima kako bi došao u Beograd na ljekarske preglede, a prema informacijama tamošnjih medija - uspješno ih je prošao i postaće novi član Zvezde tokom nedjelje.

Prema ranijim najavama, Crvena zvezda će za njegov dolazak platiti 3.000.000 Hapoelu iz Tel Aviva, koliko je izlazna klauzula, a 15 odsto će pripasti njegovom matičnom klubu Omoniji s Kipra.

Ko je Loizos Loizu?

Inače, Loizu igra na desnom krilu iako na leđima nosi "desetku". Loizu igra za reprezentaciju Kipra od 2020. godine i drži dva rekorda. On je najmlađi debitant za tu selekciju, ali i najmlađi strijelac u istoriji Kipra sa samo 17 godina, pa nije iznenađenje što Crvena zvezda dovodi njega ovog ljeta.

Prošle sezone je odigrao 40 utakmica u svim takmičenjima i zabilježio je devet golova i devet asistencija, a s obzirom na situaciju po desnom krilu u Zvezdi - trebalo bi da bude starter u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Očekuje se da Crvena zvezda u narednim danima promoviše još petoricu fudbalera, možda i šestog - iz Turske.

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(MONDO)