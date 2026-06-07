Kiparski fudbaler Loizos Loizu potpisao je za Crvenu zvezdu, uspješno prošavši ljekarske preglede. Transfer iz Hapoela iznosi tri miliona evra.
Kiparski fudbaler Loizos Loizu potpisao je za Crvenu zvezdu. Kako je prvobitno potvrdio selektor Kipra, Loizu je napustio kamp državnog tima kako bi došao u Beograd na ljekarske preglede, a prema informacijama tamošnjih medija - uspješno ih je prošao i postaće novi član Zvezde tokom nedjelje.
Prema ranijim najavama, Crvena zvezda će za njegov dolazak platiti 3.000.000 Hapoelu iz Tel Aviva, koliko je izlazna klauzula, a 15 odsto će pripasti njegovom matičnom klubu Omoniji s Kipra.
Ko je Loizos Loizu?
Desetka sa Kipra stigla u Crvenu zvezdu za tri miliona evra
Inače, Loizu igra na desnom krilu iako na leđima nosi "desetku". Loizu igra za reprezentaciju Kipra od 2020. godine i drži dva rekorda. On je najmlađi debitant za tu selekciju, ali i najmlađi strijelac u istoriji Kipra sa samo 17 godina, pa nije iznenađenje što Crvena zvezda dovodi njega ovog ljeta.
Prošle sezone je odigrao 40 utakmica u svim takmičenjima i zabilježio je devet golova i devet asistencija, a s obzirom na situaciju po desnom krilu u Zvezdi - trebalo bi da bude starter u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Očekuje se da Crvena zvezda u narednim danima promoviše još petoricu fudbalera, možda i šestog - iz Turske.
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(MONDO)