Nervozni Luka Jović u Sofiji: Rovovska borba AEK-a i Levskog za Ligu šampiona

AEK i Levski odigrali nerešeo bez golova u prvoj utakmici plej-ofa za Ligu šampiona

Izvor: Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia

Šampion Grčke, AEK, odigrao je neriješeno 0:0 u Sofiji protiv Levskog na početku plej-ofa za plasman u Ligu šampiona. Centarfor gostiju Luka Jović pogodio je prečku domaćih u 19. minutu, a onda je desetak minuta kasnije izgubio živce kada mu je saigrač "skinuo" loptu sa glave dok se spremao da je glavom pošalje u mrežu domaćih. Bio je toliko vidno iznerviran, da je samo nekoliko sekundi kasnije iznenada dobio loptu na ivici kaznenog prostora, ali je šutirao snažno i previsoko.

Trener Marko Nikolić izveo ga je iz igre u 58. minutu i uveo rezervistu Barnabasa Vargu, a poslije njega i Mijata Gaćinovića. Ipak, nije bilo tako velikih uzbuđenja u "tvrdom" i ratničkom duelu bugarskog i grčkog šampiona. Naredne srijede, 26. avgusta, u Atini će početi utakmica odluke u kojoj će rivali krenuti "od nule".

Levski potpisao Srbina, piše istoriju ovog leta

Podsjetimo, srpski internacionalac Marko Grujić, doskorašnji igrač AEK-a, potpisao je upravo za Levski neposredno pre početka ovog dvomeča upravo za Levski. Njegov tim je na putu do plej-ofa izbacio Borac iz Banjaluke, Univerzitatea Krajovu iz Rumunije i Kairat Almati iz Kazahstana, čime je izborio sigurno mesto u ligaškoj fazi Lige Evrope. Koliko je to veliki rezultat govori i istorija, jer Levski nije igrao evropsku grupnu ili ligašku fazu još od nastupa u Ligi Evrope u sezoni 2010/11. Ove godine će biti bar u tom takmičenju, prije svega zahvaljući sistemu koji je izgradio pod vođstvom španskog trenera Hulija Velaskeza, koji vodi ekipu od 2025.

Bonus video: Sofija Milošević zabrinuta zbog pada Luke Jovića

Pogledajte 00:33 Sofija Milošević zabrinuta zbog Luke Jovića na utakmici AEK Atine Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)