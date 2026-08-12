Izraelci su zapanjeni igrom Crvene zvezde, koja je podbacila u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dok Hapoel briljira. Istovremeno joj preporučuju trenera Rana Kozoha iz Hapoela.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je ispala već u trećem kolu kvalifikacija za Lige šampiona od Hapoel Ber Ševe (ukupni rezultat 3:0), a malo je reći da su i Izraelci šokirani kako je izgledao tim Dejana Stankovića, sada već bivšeg trenera srpskog prvaka. U analizi koju je objavio izraelski portal "Sport 5", poručuje se da je "Hapoel Berševa bila bar za tri klase bolja od Crvene zvezde", iako joj pred meč niko nije davao prevelike šanse.

"Hapoel Ber Ševa je sinoć odigrala maestralnu utakmicu na 'Marakani' u Beogradu i sjajnom igrom ponizila šampiona Srbije pred njegovim frustriranim navijačima. Ran Kozoh je održao trenersku lekciju protivničkom šefu struke Dejanu Stankoviću - koji se ne samo pokazao kao slab trener koji je sastavio neorganizovanu ekipu, već se ponio i potpuno neprimereno. Vrhunac njegovog nedoličnog ponašanja bilo je pljuvanje u pravcu glavnog sudije i provociranje sopstvenih navijača", navodi se u tekstu u kome se Crvena zvezda kvalifikuje i na gore načine od "neorganizovane".

Vidi opis Izraelci u šoku na šta liči Zvezda: "Ne bi me čudilo da uzmu trenera Hapoela kao Bahara" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Dušan Milenković/ATA images Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 8 / 8

"Trener Ran Kozoh je dobio mnoštvo pohvala, i sve su apsolutno zaslužene. Nemoguće je bilo ne primijetiti njegov trenerski pečat - ekipa je tako dobro ugrađena, hrabra i taktički besprijekorna da to izaziva veliko poštovanje. Igra tima bila je na izuzetno visokom nivou u svim segmentima: od odlične postavke u odbrani do izlazaka u kontranapad. Sve je bilo proračunato, planirano i utrenirano do najsitnijih detalja. Koga danas uopšte briga za Kingsa Kangvu, koji je bio nesumnjiva zvijezda tima i čijom je zaslugom ekipa i stigla dokle jeste? Kada imate ovako uigran kolektiv gdje je cjelina daleko veća od zbira pojedinaca, nema potrebe spominjati bilo koju zvijezdu koja nedostaje", dodaje se.

Autor hvali Rana Kozoha koji je uspio da "otpisane" igrače, od kojih su mnogi imali sasvim drugačiji status prije dolaska u Hapoel Berševu, pretvori u sjajan kolektiv ističući da Zvezda nije znala kako da im odgovori.

"Ne bi me čudilo da Kozoh bude trener Zvezde"

"Hajde da budemo iskreni, Crvena zvezda je jedna od najsmušenijih i najneorganizovanijih ekipa koje sam vidio u Evropi", piše autor teksta.

"Jednostavno, jedno veliko ništa. Zbog toga se ne treba obazirati na budžet i tržišnu vrijednost igrača, jer je budžet Hapoela daleko manji, a vrijednost njenih igrača znatno niža u odnosu na igrače Crvene zvezde. Kao tim, oni uopšte nisu nikakav rival Hapoel Ber Ševi. Nakon ovakvog poraza, kod njih će se sve uzdrmati - ni trener, a ni mnogi igrači više nisu sigurni na svojim pozicijama", dodaje se i sve poredi sa Barakom Baharom koji je u Zvezdu došao nakon što je sa Makabijem Haifom izbacio Crvenu zvezdu iz Lige šampiona.

"Ne bi me iznenadilo da uprava kluba kontaktira Ran Kozoha da ih preuzme, baš kao što su uradili sa Barakom Baharom prije četiri godine, a svi znamo kako se to završilo".

Šta je Ran Kozoh rekao?

Poslije prve utakmice koju je Hapoel BeršŠeva dobila u Mađarskoj, nije se previše "busao u grudi" Ran Kozoh, dok je poslije druge uzastopne pobjede nad Crvenom zvezdom poručio da je trijumf mogao da bude i ubjedljiviji.

"Ogroman osjećaj ponosa zbog naših igrača. Nije stvar samo u tome što smo se plasirali dalje, već i u načinu na koji smo to uradili poslije dvije utakmice - i kod kuće, a posebno ovde, na stadionu na kojem nije nimalo lako igrati. Ponosan sam na njih zbog fudbala koji smo igrali. Svaki put kada je bilo malo teže, smirili smo utakmicu, počeli da igramo svoj fudbal i vidjeli ste rezultat. Mislim da je moglo da bude i više od toga, više od 2:0, ali nisam pohlepan", kazao je Izraelac.

Ko je Ran Kozoh?

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Ran Kozoh ima 45 godina i čitavu svoju igračku i trenersku karijeru je u Izraelu. Nije bio naročito uspješan fudbaler, da bi trenerski put počeo da "krči" u Bnei Sahinu, Hapoel Petah Tikvi, Ironiju, Hapoel Haderi, pa Makabiju iz Netanje gde je bio prvo asistent, pa vršilac dužnosti, a onda i prvi trener. Osvojio je Kup sa ovom ekipom, pa je preuzeo Makabi Petah Tikvu, a onda je sa Ber Ševom napravio čudo. Prvo je bio vicešampion, da bi prošle sezone podigao titulu.