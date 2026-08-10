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UEFA: Nova kazna za Borac!

UEFA: Nova kazna za Borac!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Nakon "penala" od 12.750 evra, Banjalučani će ponovo morati da plaćaju kaznu.

UEFA kaznila Borac Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Dvomeč sa Levskim u kvalifikacijama za Ligu šampiona banjaluči Borac "koštaće" blizu 50.000 KM!

Naime, nakon kazne od 12.750 evra zbog loše organizacije domaće utakmice sa Bugarima, od čega je 10.000 evra zbog ubacivanja predmeta u teren, a 2750 evra zbog upotrebe pirotehnike, Banjalučani su dobili još jednu "čestitku" iz UEFA-e.

Sada je na adresu kluba iz Platonove stigla kazna od 10.000 evra, i to zbog neprikladnih poruka Borčevih pristalica na revanš utakmici protiv Levskog, koja je odigrana u Sofiji.

Banjalučane će tako skupo koštati utakmice sa bugarskim šampionom, a zbog neprikladnog ponašanja svojih pristalica, klupska kasa i te kako će biti ispražnjena. Uz sve to, s obzirom na to da su već dva puta kažnjeni od strane UEFA, Banjalučani će i ta kako morati da budu oprezni ubuduće kako potencijalne nove kazne ne bi bile i žešće.

Nema sumnje da Borac očekuje i kazna Fudbalskog saveza BiH, a sve zbog dešavanja na utakmici sa Veležom, prekida i pražnjenja tribina.

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Tagovi

Levski FK Borac Liga šampiona UEFA kazna

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