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Trener Ipsviča oduševljen Sašom Lukićem: Srbin je top pojačanje!

Trener Ipsviča oduševljen Sašom Lukićem: Srbin je top pojačanje!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Kurir Sport
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Trener Ipsviča, Geri O'Nil, nije krio zadovoljstvo nakon što je povratnik u Premijer ligu zvanično angažovao srpskog reprezentativca Sašu Lukića.

Trener Ipsviča oduševljen Sašom Lukićem: Izvor: Katie Chan / Actionplus / Profimedia

Nekadašnji vezista Partizana stiže na "Portman roud" iz redova Fulama. Vrijednost ovog transfera iznosi 10.500.000 evra, a izvjesnu finansijsku korist od ove transakcije imaće i beogradski crno-bijeli.

Strateg Ipsviča iznio je samo riječi hvale na račun novog pojačanja:

"Saša je top pojačanje za nas. On je sve vrijeme na veoma, veoma dobrom nivou u Premijer ligi. Njegova karijera ide odličnim tokom. Ovo je velika stvar za sve nas u klubu, što smo uspjeli da ga ubijedimo da je Ipsvič pravo mjesto za nastavak njegove karijere", rekao je O’Nil.

Srpski fudbaler je tako promijenio klupske boje, ali za njega je najvažnije to što nastavlja da nastupa u najjačem fudbalskom šampionatu na svijetu.

(MONDO, Kurir Sport)

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Tagovi

Saša Lukić Premijer liga Ipsvič

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