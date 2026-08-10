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Luka Bošković zablistao na Evropskom prvenstvu u atletici

Luka Bošković zablistao na Evropskom prvenstvu u atletici

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Impresivan skok udalj srpskog atletičara Luke Boškovića na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.

Luka boskovic rekordan skok na evropskom prvenstvu video Izvor: RTS 2/PRINTSCREEN

Srpski atletičar i skakač udalj Luka Bošković (20) ostvario je najbolji rezultat karijere, u kvalifikacijama za finale na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. On je u trećoj seriji kvalifikacija skočio 8,33 metara i svoj lični rekord popravio za čak deet centimetara. Bio je to ubjedljivo najbolji rezultat u karijeri srpskog sportista koji je ove sezone često pomjerao lične granice.

Nakon što je u prvoj seriji prestupio, a zatim u drugoj skočio 8,04 metara, Luka Bošković je u trećoj seriji pomjerio sopstvene granice i približio se legendarnom Nenadu Stekiću čiji je rezultat državni rekord već preko 50 godina. Stekić je 1975. godine u Montrealu skočio 8,45 metara, a do sada niko nije bio bliži obaranju tog rezultata od Boškovića - jednog od miljenika Dragutina Topića. Pogledajte njegov skok:

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Luka Bošković oborio rekord
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

Bošković je impresivnim skokom u kvalifikacijama obezbijedio finale, koje je na programu u utorak (20.16h). Tada ćemo navijati za mladog srpskog sportistu, pa se čak i nadati medalji koja bi bila najveći uspjeh njegove dosadašnje karijere. Bošković je u kvalifikacijama imao drugi najbolji skok, a ispred njega se - za samo centimetar - našao italijanski takmičar Frančesko Etore Incoli.

Normu za finale preskočilo je samo pet takmičara, dok su preostala sedmorica popunila finalnu grupu na osnovu ostvarenih rezultata. Za medalju će se boriti čak i takmičari koji su u kvalifikacijama skakali oko 7,91 metara - odnosno, 40 centimetara kraće od Luke Boškovića.

Bonus video:

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Luka Bošković skok na Evropskom prvenstvu
Izvor: RTS2
Izvor: RTS2

(MONDO)

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Atletika

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