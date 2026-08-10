Impresivan skok udalj srpskog atletičara Luke Boškovića na Evropskom prvenstvu u Birmingemu.
Srpski atletičar i skakač udalj Luka Bošković (20) ostvario je najbolji rezultat karijere, u kvalifikacijama za finale na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. On je u trećoj seriji kvalifikacija skočio 8,33 metara i svoj lični rekord popravio za čak deet centimetara. Bio je to ubjedljivo najbolji rezultat u karijeri srpskog sportista koji je ove sezone često pomjerao lične granice.
Nakon što je u prvoj seriji prestupio, a zatim u drugoj skočio 8,04 metara, Luka Bošković je u trećoj seriji pomjerio sopstvene granice i približio se legendarnom Nenadu Stekiću čiji je rezultat državni rekord već preko 50 godina. Stekić je 1975. godine u Montrealu skočio 8,45 metara, a do sada niko nije bio bliži obaranju tog rezultata od Boškovića - jednog od miljenika Dragutina Topića. Pogledajte njegov skok:
Bošković je impresivnim skokom u kvalifikacijama obezbijedio finale, koje je na programu u utorak (20.16h). Tada ćemo navijati za mladog srpskog sportistu, pa se čak i nadati medalji koja bi bila najveći uspjeh njegove dosadašnje karijere. Bošković je u kvalifikacijama imao drugi najbolji skok, a ispred njega se - za samo centimetar - našao italijanski takmičar Frančesko Etore Incoli.
Luka Bošković zablistao na Evropskom prvenstvu u atletici
Normu za finale preskočilo je samo pet takmičara, dok su preostala sedmorica popunila finalnu grupu na osnovu ostvarenih rezultata. Za medalju će se boriti čak i takmičari koji su u kvalifikacijama skakali oko 7,91 metara - odnosno, 40 centimetara kraće od Luke Boškovića.
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(MONDO)