Veliki povratak: Ingebrigtsen poslije operacije ponovo na stazi

Dvostruki olimpijski šampion Jakob Ingebrigtsen potvrdio je da će nastupiti u trci na 5.000 metara na Evropskom prvenstvu u Birmingemu, čime će se vratiti takmičenjima poslije operacije lijeve Ahilove tetive.

Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Norvežanin je početkom 2026. godine bio podvrgnut operaciji uklanjanja ožiljnog tkiva sa zaštitne ovojnice Ahilove tetive, a posljednjih nedelja postepeno je pojačavao intenzitet treninga.

"Ima li boljeg mjesta za povratak od Evropskog prvenstva, gdje imam toliko zlatnih uspomena? Trčaću 5.000 metara 10. avgusta", napisao je 25-godišnji Ingebrigtsen na Instagramu.

Finale trke na 5.000 metara održaće se prvog dana Evropskog prvenstva, koje je na programu od 10. do 16. avgusta u Birmingemu.

U objavi nije pomenuo da li će nastupiti i u disciplini na 1.500 metara, u kojoj je, zajedno sa trkom na 5.000 metara, osvajao zlato na prethodna tri Evropska prvenstva, u Rimu 2024, Minhenu 2022. i Berlinu 2018. godine.

Finale na 1.500 metara zakazano je za 15. avgust, ali će biti bez njegovog velikog rivala Džoša Kera, koji je ranije saopštio da neće učestvovati na ovogodišnjem prvenstvu. Britanac je nedavno oborio svjetski rekord u trci na jednu milju.

Ingebrigtsen je olimpijsko zlato na 1.500 metara osvojio na Igrama u Tokiju 2021. godine, dok je u Parizu 2024. završio četvrti u toj disciplini, ali je stigao do titule na 5.000 metara. Takođe je dvostruki svjetski šampion na toj deonici.

Problemi sa Ahilovom tetivom uticali su na njegove nastupe na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu u Tokiju, gdje nije uspio da prođe kvalifikacije na 1.500 metara, dok je finale trke na 5.000 završio na 10. mjestu.

"Ako čekate savršenu pripremu, savršene uslove i savršen trenutak, čekaćete cijeli život. Svi koji me godinama prate znaju da me upravo takmičenje pokreće. Zdrav sam, treninzi protiču dobro i poslije razgovora sa timom zaključili smo da nema razloga da se ne takmičim", poručio je Ingebrigtsen.

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