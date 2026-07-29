Grigor Dimitrov morao da se povuče: "Pregledi su ustanovili da imam burzitis"

Grigor Dimitrov se oglasio na društvenim mrežama i saopštio da zbog povrede koljena nije u stanju da igra u Meksiku.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Grigor Dimitrov ima sve više problema sa povredama u posljednje vrijeme. Upravo su zdravstveni problemi razlog zbog kog je morao da se povuče sa turnira u Los Kabosu (Meksiko). Oglasio se zbog toga na društvenim mrežama i izvinio se navijačima.

"Nažalost, u petak sam na treningu u Los Kabosu osjetio nešto u svojoj nozi i nisam mogao da treniram tokom vikenda. Poslije dodatnih pregleda su lekari ustanovili da imam burzitis. Preporučili su mi da se odmaram i da se tako oporavim. Žao mi je zbog ovog sjajnog događaja. Htio sam da igram pred fantastičnim meksičkim navijačima", napisao je Dimitrov na društvenim mrežama.

Šta je tačno burzitis? U pitanju je bolno zapaljenje burze, radi se o maloj tečnošću ispunjenoj "kesici" koja djeluje kao neka vrsta "jastučića" između kostiju, tetiva i mićića u zglobovima. Pored bola javljaju se i otoci koji mogu biti vidljivi i na dodir.

Buzitis koljena zna da se javi kod osoba koje imaju česta opterećenja tog dijela tijela, otok i bol su najizraženiji simptomi i pokretljivost koljena može da bude umanjena. Oporavak od burzitisa obično traje nekoliko nedjelja, pa ostaje da se vidi da li će to možda uticati i na učešće bugarskog tenisera na US openu (od 30. avgusta do 13. septembra). Sve zavisi naravno od stepena povrede.

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