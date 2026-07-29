logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Grigor Dimitrov morao da se povuče: "Pregledi su ustanovili da imam burzitis"

Grigor Dimitrov morao da se povuče: "Pregledi su ustanovili da imam burzitis"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Grigor Dimitrov se oglasio na društvenim mrežama i saopštio da zbog povrede koljena nije u stanju da igra u Meksiku.

Grigor Dimitrov otkazao nastup na turniru u Meksiku zbog burzitisa Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Grigor Dimitrov ima sve više problema sa povredama u posljednje vrijeme. Upravo su zdravstveni problemi razlog zbog kog je morao da se povuče sa turnira u Los Kabosu (Meksiko). Oglasio se zbog toga na društvenim mrežama i izvinio se navijačima.

"Nažalost, u petak sam na treningu u Los Kabosu osjetio nešto u svojoj nozi i nisam mogao da treniram tokom vikenda. Poslije dodatnih pregleda su lekari ustanovili da imam burzitis. Preporučili su mi da se odmaram i da se tako oporavim. Žao mi je zbog ovog sjajnog događaja. Htio sam da igram pred fantastičnim meksičkim navijačima", napisao je Dimitrov na društvenim mrežama.

Šta je tačno burzitis? U pitanju je bolno zapaljenje burze, radi se o maloj tečnošću ispunjenoj "kesici" koja djeluje kao neka vrsta "jastučića" između kostiju, tetiva i mićića u zglobovima. Pored bola javljaju se i otoci koji mogu biti vidljivi i na dodir.

Buzitis koljena zna da se javi kod osoba koje imaju česta opterećenja tog dijela tijela, otok i bol su najizraženiji simptomi i pokretljivost koljena može da bude umanjena. Oporavak od burzitisa obično traje nekoliko nedjelja, pa ostaje da se vidi da li će to možda uticati i na učešće bugarskog tenisera na US openu (od 30. avgusta do 13. septembra). Sve zavisi naravno od stepena povrede.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Grigor Dimitrov Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC