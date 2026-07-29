Svi scenariji za žrijeb Lige šampiona: Zvezda još može da izbjegne AEK, evo šta je potrebno

Pogledajte kako Crvena zvezda može da izbjegne AEK iz Atine u žrijebu plej-ofa Lige šampiona nakon dramatične utakmice Dinama.

Izvor: UEFA/Screenshot/MN Press

Crvena zvezda nadala se pobjedi Tuna protiv Dinama iz Zagreba kako bi to "poguralo" AEK iz Atine u njen šešir, odnosno kako grčki šampion ne bi ni potencijalno mogao da bude njen rival u plej-ofu Lige šampiona. Međutim, vidjeli smo veliki preokret na "Maksimiru" od 0:2 do 3:2 i prolazak Dinama, što je malo zakomplikovalo žrijeb koji Zvezdu čeka u ponedjeljak.

Gotovo je izvesno da će AEK iz Atine biti jedan od pet potencijalnih rivala Crvene zvezde u plej-ofu, međutim postoji mala još šansa da se to ne desi. Zvezdi je potrebno jedno od dva iznenađenja kako bi bila malo bezbrižnija.

Kako Zvezda još može da izbegne AEK?

AEK ima slabiji UEFA koeficijent od Crvene zvezde, Dinama iz Zagreba i Seltika koji su već "zakucani" kao povlašćeni timovi na žrijebu plej-ofa Lige šampiona, tako da je jedina mogućnost da se grčki prvak pomjeri - eliminacija Slovana ili Leha. A to opet nije toliko realan scenario.

AEK was very close to securing a seeded status in UCL PO as Thun were leading 0-2 in Zagreb in 74th minute.



But the turnaround of Dinamo Zagreb from 0-2 to 3-2 changed everything and now AEK will almost certainly be unseeded (95%).



They'd need one of C.…pic.twitter.com/5tZvCF93SI — Football Meets Data (@fmeetsdata)July 28, 2026



Leh igra kod kuće protiv danskog Orhusa i ima prednost od 4:1 iz prvog meča, dok je Slovan takođe domaćin u Bratislavi protiv gruzijanske Iberije 1999. I iz prvog meča ima 2:0.

Ukoliko se tu ne dese veliki preokreti, AEK iz Atine će i definitivno biti nepovlašćen i tako potencijalni rival Zvezde.

Koga Zvezda može da dobije na žrijebu?

Crvena zvezda večeras od 20 časova protiv Larna treba da "ovjeri" prolaz u treće kolo gdje je čekaju Vikingur ili Hapoel Ber Ševa (prvi meč 2:1).

Žrijeb plej-ofa za Ligu šampiona zakazan je za ponedjeljak (3. jul) od 12 časova, a UEFA neće praviti podgrupe. Dakle, ovo su potencijalni rivali Crvene zvezde:

AEK Atina

Celje (Slovenija) - Ararat (Jermenija)

Omonija (Kipar) - Univerzitatea (Rumunija)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!