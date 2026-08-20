Đani Infantino se suočava sa sve ozbiljnijim problemima pred izbore za predsjednika FIFA, a sada je protiv njega javno istupio i jedan od najbližih saradnika u vrhu svjetske kuće fudbala.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Šandor Čanji, jedan od osam potpredsjednika FIFA i predsjednik Mađarskog fudbalskog saveza, odlučio je da javno povuče podršku Đaniju Infantinu. Njegov potez predstavlja još jedan snažan udarac aktuelnom predsjedniku FIFA, koji će u martu naredne godine pokušati da izbori novi mandat.

Čanji je svoju odluku saopštio u pismu koje su imale priliku da vide agencije AFP i Rojters, a u njemu je otvoreno izrazio razočaranje načinom na koji Infantino vodi organizaciju.

"Izgubili ste povjerenje koje sam prethodno imao u Vas. Moje uvjerenje da ste sposobni da nastavite da uspješno vodite FIFA u skladu sa zajedničkim vrijednostima koje su prije bile temelj naše saradnje ozbiljno je narušeno",naveo je Čanji u pismu Infantinu.

Vidi opis Potpredsjednik FIFA javno isprozivao Infantina! Najbliži saradnik povukao podršku, čeka nas drama! Đani Infantino Đani Infantino Đani Infantino Đani Infantino sprema pravu fudbalsku revoluciju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jose Breton / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ian Robles / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: DANIEL DUARTE / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Predrag MILOSAVLJEVIC / AFP / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Posebno ga je razbjesnio plan koji se odnosio na komercijalna prava Svjetskog prvenstva. Podsjetimo, FIFA je razmatrala osnivanje posebne kompanije kojoj bi bila prebačena određena komercijalna prava, nakon čega bi dio vlasništva bio ponuđen privatnim investitorima.

Plan je prema procjenama mogao da donese FIFA čak oko 4,2 milijarde dolara, ali je naišao na veliki otpor i na kraju je povučen.

Ipak, čini se da je upravo način na koji je taj projekat vođen bio samo početak mnogo većeg problema.

Čanji je kao ključni trenutak naveo i odluku da Kevin Lamur bude smijenjen sa funkcije izvršnog direktora FIFA. Lamur je prethodno javno kritikovao Infantinov projekat i tvrdio da zaposleni u organizaciji nisu dobili potpunu sliku o načinu na koji je plan pripreman.

"Kap koja je prelila čašu bilo je neočekivano otpuštanje Kevina Lamura. Način na koji je Lamur smijenjen pokazuje ozbiljne nedostatke u profesionalnoj procjeni, etičkim standardima i vođstvu", poručio je Čanji.

Čanji je do sada bio dio najužeg rukovodstva FIFA, zbog čega njegova odluka ima dodatnu težinu. Još važnije, dolazi u trenutku kada se podrška Infantinu sve više osipa.

Infantino je na čelu FIFA od 2016. godine i dugo je djelovalo da će bez većih problema obezbijediti još jedan mandat. Međutim, posljednja dešavanja značajno su promijenila situaciju.

UEFA je zajedno sa Azijskom fudbalskom konfederacijom (AFC) i KONKAKAF javno izrazila protivljenje pojedinim potezima aktuelnog rukovodstva FIFA, dok se sada i unutar same organizacije pojavljuju otvorene kritike.

Čanjijev potez zato bi mogao da bude mnogo više od ličnog neslaganja sa Infantinovom politikom. Ukoliko se nezadovoljstvo nastavi širiti među članicama FIFA, izbori za predsjednika narednog marta mogli bi da budu daleko neizvjesniji nego što se očekivalo.