Škotska “odjavila” Đanija Infantina: Povučena podrška predsjedniku FIFA

Fudbalski savez Škotske izgubio je povjerenje u predsednika Svjetske fudbalske federacije (FIFA) Đanija Infantina i neće glasati za njega na izborima u martu naredne godine.

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"Pozicija Saveza je jasna od sastanka 55 članica Evropske fudbalske unije (UEFA). Složili smo se sa stavom UEFA i 55 zemalja su jače od jednog glasa. Njihova tadašnja izjava govori o nedostatku povjerenja u rukovodstvo FIFA i Fudbalski savez Škotske se u potpunosti slaže sa tom odlukom", rekao je izvršni direktor Fudbalskog saveza Škotske Jan Maksvel.

"Fudbalski savez Škotske neće glasati za Đanija Infantina na reizboru početkom 2027. godine", naveo je Maksvel, a prenijele svjetske agencije.

On je to saopštio nakon što je neprofitna organizacija koja se zalaže za odgovornost u sportu FerSkver (FairSquare) pisala Odboru FIFA za upravljanje, reviziju i usklađenost i tražila da Infantino bude proglašen nepodobnim da se ponovo kandiduje za predsjednika.

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Infantino je izgubio podršku UEFA, Azijske fudbalske konfederacije (AFC) i Fudbalske konfederacije Kariba, Srednje i Severne Amerike (KONKAKAF) zbog planova da proda 20 odsto komercijalnih prava Svjetskog prvenstva privatnim investitorima.

Poslije velikog pritiska ti planovi su propali.

Infantino je predsjednik FIFA od 2016. godine i činilo se izvjesnim da će u martu u Maroku biti ponovo izabran bez protivkandidata. FIFA je odredila 18. novembar kao rok za prijavu eventualnih protivkandidata.

(MONDO, agencije)