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Piksi ponovo selektor: Predlažu ga selekciji koja je upravo ispala sa Mundijala

Piksi ponovo selektor: Predlažu ga selekciji koja je upravo ispala sa Mundijala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentacija Škotske traži novog selektora, a na listi prijedloga nalazi se i ime Dragana Stojkovića Piksija

Škotska traži novog selektora, kandidat Dragan Stojković Piksi Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Škotske u potrazi je za novim šefom struke, nakon što je Stiv Klark (62) napustio kormilo. Škotska je u grupi C ostvarila jednu pobjedu (nad Haitijem) i dva poraza (nad Brazilom i Marokom) na Svjetskom prvenstvu, pa je kontroverzni nastup na Mundijalu doveo i do promjene na selektorskoj poziciji. Zbog toga je "Edinburg news" riješio da predloži imena, a prvo mjesto ovog spiska zauzima niko drugi do Dragan Stojković Piksi.

Klark je od 2019. bio selektor Škotske, ovom timu obezbijedio je plasman na dva evropska i jedno svjetsko prvenstvo i to poslije dvije decenije suše u Škotskoj. Pa, iako je vratio vjeru u fudbal, doći će do promjena na klupi.

Ovaj medij naveo je Dragana Stojkovića Piksija kao potencijalnu zamjenu uz riječi: "Ima 61 godinu. Trener je koji je orijentisan na napade, orijentisan na posjed lopte, koji voli fluidan, kreativan fudbal. Stojković je bio zvjezdano ime kao igrač u dresu Jugoslavije. Takođe je osvojio japansku ligu i kup sa Nagoja Kampus Ejtom i vodio je Srbiju do Svjetskog prvenstva 2022, završivši na prvom mjestu u kvalifikacionoj grupi iznad Portugaa koji je vodio Kristijano Ronaldo. Takođe je odveo Srbe na Evropsko prvenstvo 2024. Trenutno je bez posla", navodi se.

Na spisku se još nalazi i Australijanac Grejem Arnold (61) koji vodi reprezentaciju Iraka, zatim Bo Henriksen (51) i Kasper Hjulmand (54). Ovaj medij naveo je još nekoliko prijedloga za mjesto selektora Škotske pa se tako spominje i Ange Postekoglu (60), koji je vodio Seltik, odnosno Mark van Bomel (49) za koga se navodi da je zainteresovan za rad u Velikoj Britaniji, a tu je i Slaven Bilić (57) koji je bez posla od 2024.

Majkl O'Nil (56), bivši selektor Sjeverne Irske, takođe je jedan od prijedloga. Tu je i Dejvis Mojes (63), Džon Makglin (64), mladi Stiven Najsmit (39) i na kraju liste nalazi se ime Aleksa Nila (45).

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Dragan Stojković - Piksi Škotska selektor

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