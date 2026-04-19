Piksija dočekali kao Boga: Vratio se tamo gdje ga najviše vole

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Dragan Stojković Piksi vratio se u Japan poslije 13 godina.

Dragan Stojković Piksi na otvaranju novog stadiona Nagoje Izvor: instagram/nagoyagrampus

Bivši selektor Srbije Dragan Stojković Piksi ponovo je Japanu gdje je ostavio veliki trag kao igrač i trener. On je bio specijalni gost na otvaranju novog stadiona Nagoje na prvenstvenoj utakmici sa Avispa Fukuokom.

Piksi je ovacijama dočekan kada je kročio na teren, a onda je prošetao sa šalom poznatih boja i pozdravio navijače. Očigledno je da ni 13 godina od odlaska nisu zaboravili šta je uradio noseći dres Nagoje. I ovog puta joj je donio sreću, pošto su poslije 2:2 u regularnom dijelu meča, slavili poslije boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Piksi je tako bio počasni gost na novom stadionu koji je građen u proteklih pet godina, a u čast Stojkovića u prodaji su dresovi koji će koštati 29.700 jena, odnosno oko 160 evra.

Stojković je kao igrač sa Nagojom osvojio dva Kupa Japana, dok im je kao trener donio jedinu titulu u istoriji 2010. godine.

