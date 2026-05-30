Ovo se očekivalo na Marakani, a sada je stigla i potvrda prvog čoveka Crvene zvezde.
Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić potvrdio je da je otkup Strahinje Erakovića od Zenita jedan od prioriteta u ljetnjem prelaznom roku. Eraković se zimus vratio na Marakanu i bio važan adut u odbrani duple krune, a pošto je primarni cilj ispunjen, njegov ostanak se ne dovodi u pitanje.
On je u feburaru stigao na šestomjesečnu pauzu, a ugovorom je regulisano da srpski šampion može da ga otkupi sa 3.500.000 na kraju sezone, dok će ruski klub zadržati 50 odsto od narednog transfera srpskog fudbalera.
Zvezdan Terzić potvrdio: Crvena zvezda će otkupiti Strahinju Erakovića
Njegov povratak je bio isključivo želja Dejana Stankovića koji ga je 2020. godine promovisao u Crvenoj zvezdi. Terzić je u izjavi za ruske medije rekao da će crveno-bijeli iskoristiti mogućnost otkupa ugovora.
"Da, otkupićemo Erakovića. On je važan igrač za nas", prenosi "Football24".
Štoper je na 19 mečeva upisao gol i asistenciju, a posebno je obradovao navijače pogotkom u vječitom derbiju protiv Partizana.
BONUS VIDEO:
(MONDO)