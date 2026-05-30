Zvezdan Terzić potvrdio: Crvena zvezda će otkupiti Strahinju Erakovića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Ovo se očekivalo na Marakani, a sada je stigla i potvrda prvog čoveka Crvene zvezde.

terzic potvrdio otkupicemo erakovica Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić potvrdio je da je otkup Strahinje Erakovića od Zenita jedan od prioriteta u ljetnjem prelaznom roku. Eraković se zimus vratio na Marakanu i bio važan adut u odbrani duple krune, a pošto je primarni cilj ispunjen, njegov ostanak se ne dovodi u pitanje.

On je u feburaru stigao na šestomjesečnu pauzu, a ugovorom je regulisano da srpski šampion može da ga otkupi sa 3.500.000 na kraju sezone, dok će ruski klub zadržati 50 odsto od narednog transfera srpskog fudbalera.

Njegov povratak je bio isključivo želja Dejana Stankovića koji ga je 2020. godine promovisao u Crvenoj zvezdi. Terzić je u izjavi za ruske medije rekao da će crveno-bijeli iskoristiti mogućnost otkupa ugovora.

"Da, otkupićemo Erakovića. On je važan igrač za nas", prenosi "Football24".

Štoper je na 19 mečeva upisao gol i asistenciju, a posebno je obradovao navijače pogotkom u vječitom derbiju protiv Partizana.

Gol na Marakani: Veliko slavlje igrača Zvezde, Stanković prvi zagrlio Erakovića
Tagovi

Zvezdan Terzić Strahinja Eraković FK Crvena zvezda

