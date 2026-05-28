logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda odbila milionsku ponudu za Avdića

Zvezda odbila milionsku ponudu za Avdića

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda odbila je unosnu ponudu za Adema Avdića,

Crvena zvezda odbila milionsku ponudu za Adema Avdića Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda ne krije ambicije za narednu sezonu, a klubu iz Ljutice Bogdana prodaja Adema Avdića i Vasilija Kostova mogla bi značajno da pomogne. Međutim, sa Marakane je odbijena ponuda od 10.000.000 evra uz bonuse za Avdića, javlja Telegraf.

Momak rođen 2007. godine postao je pravo čudo tokom sezone i igrač kojeg žele mnogi timovi, pa je kalkulisanje Crvene zvezde opravdano. Na Marakanu je stigla i prva ponuda za igrača rodom iz Loznice, ali su čelnici kluba rekli "ne". Navodno je klub iz Lige petice ponudio 10.000.000 evra uz bonuse od 2.000.000.

Ipak, cijena koju u Ljutice Bogdana traže nešto je veća, pa bi crveno-bijeli mogli da pristanu tek na cifru od 15.000.000 evra fiksnog obeštećenja.

Do sada je na Marakanu stigla ponuda i od Klub Briža, doduše još tokom sezone, kada je belgijski tim ponudio 8.000.000 evra i još dva dodatna bonusa. S obzirom na to da nijedna strana nije željela da popusti u pregovorima, dogovor nije postignut.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Adem Avdić fudbal transferi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC