Zvezda odbila milionsku ponudu za Avdića

Crvena zvezda odbila je unosnu ponudu za Adema Avdića,

Crvena zvezda ne krije ambicije za narednu sezonu, a klubu iz Ljutice Bogdana prodaja Adema Avdića i Vasilija Kostova mogla bi značajno da pomogne. Međutim, sa Marakane je odbijena ponuda od 10.000.000 evra uz bonuse za Avdića, javlja Telegraf.

Momak rođen 2007. godine postao je pravo čudo tokom sezone i igrač kojeg žele mnogi timovi, pa je kalkulisanje Crvene zvezde opravdano. Na Marakanu je stigla i prva ponuda za igrača rodom iz Loznice, ali su čelnici kluba rekli "ne". Navodno je klub iz Lige petice ponudio 10.000.000 evra uz bonuse od 2.000.000.

Ipak, cijena koju u Ljutice Bogdana traže nešto je veća, pa bi crveno-bijeli mogli da pristanu tek na cifru od 15.000.000 evra fiksnog obeštećenja.

Do sada je na Marakanu stigla ponuda i od Klub Briža, doduše još tokom sezone, kada je belgijski tim ponudio 8.000.000 evra i još dva dodatna bonusa. S obzirom na to da nijedna strana nije željela da popusti u pregovorima, dogovor nije postignut.

