Novak Ðoković ovo mora da iskoristi: Tri godine mu se ovakva šansa nije pružila

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ima veliku priliku na Rolan Garosu da ispiše istoriju tenisa.

Izvor: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

Novak Đoković, osvajač čak 24 grend slem titule, ima sjajnu priliku na Rolan Garosu. Posljednji veliki turnir na kojem Karlos Alkaraz i Janik Siner nisu igrali u finalu bio je US Open 2023, kada je Novak Đoković pobijedio Danila Medvedeva. To je ujedno i dalje posljednji Noletov grend slem.

Od tog septembra odigrane su čak dvije i po sezone, odnosno devet grend slemova na kojima je Alkaraz osvojio pet titula, a Siner četiri. Zbog toga sada najbolji svih vremena ima veliku priliku i mora da je iskoristi! Janik Siner je završio učešće na Rolan Garosu poslije tri i po sata borbe i sada je put za srpskog tenisera otvoreniji nego ikad, s obzirom na to da u Parizu nema ni povrijeđenog Karlosa Alkaraza.

Novak Đoković je na prvom ovogodišnjem grend slemu u Melburnu stigao do finala, gdje je Karlos Alkaraz bio bolji. Međutim, Novak je u 39. godini dokazao da i te kako ima snage da se nosi sa dvojicom mladića (Sinerom i Alkarazom), pa je u polufinalu Australijan opena nadmudrio baš Janika Sinera. Zbog toga Novak ne odustaje, po svaku cijenu želi 25. grend slem titulu, a u Parizu ima idealnu šansu jer su glavni favoriti van konkurencije.

Niko kao Novak Legenda tenisa je do sada osvojila 24. grend slem titule - čak 10 na Australijan openu, tri na Rolan Garosu, sedam na Vimbldonu i četiri na US openu. Njegovi najveći rivali nisu uspjeli toliko puta da slave, Rafael Nadal je osvojio 22, dok je Federer karijeru okončao sa 20. U ženskoj konkurenciji Margaret Kort imala isti broj velikih turnira kako i Đoković, pa bi Srbin mogao da ode korak dalje i u tenisu uradi ono što niko nikad nije!

Novak Đoković u trećem kolu Rolan Garosa igra protiv Žoaa Fonseke u poslednjem popodnevnom terminu, odnosno od 16 časova. Biće to Novakov treći meč u Parizu, a prethodna dva odigrao je protiv domaćih tenisera, pa je publika bila apsolutno na strani njegovih rivala. Ovog puta, osim inata, Novaku bi mogla da pomogne i vatrena atmosfera sa tribina kako bi još jednom ostvario pobjedu protiv talentovanog Brazilca.

Kako je Novak igrao na Rolan Garosu posljednjih godina?

Novak Đoković je posljednji Rolan Garos osvojio 2023, ali od tada srpski teniser nije uspio da slavi na ovom velikom turniru. Naredne godine (2024) je rođeni Beograđanin doživio povredu, u četvrtfinalu je predao meč Kasperu Rudu i otišao na operaciju. Ta godina biće upisana zlatnim slovima u karijeri Novaka Đokovića, koji je poslije povrede uspio da se vrati na teren i postane olimpijski šampion, baš u Parizu, na šljaci.

Naredne godine, 2025, kada smo vjerovali da Novak može do 25. grend slem titule, zastao je u polufinalu. Tada je Janik Siner bio koban za Srbina. Sada G.O.A.T. na putu neće imati Italijana, niti Španca, pa ostaju samo dobra forma i sreća, koji su neophodni rođenom Beograđaninu, koji je posljednje dvije sezone dokazivao da su godine samo broj.

Zašto nema Karlosa Alkaraza?

Španski teniser Karlos Alkaraz morao je da propusti Rolan Garos, a potom je riješio da otkaže i nastup na Vimbldonu. Još prije gotovo dva mjeseca najavljeno je da bi Španac mogao da bude van terena i više od šest mjeseci, a sve je zavisilo od stepena povrede. Alkaraz je na meču protiv Ota Virtanena iz Finske tražio medicinsku pomoć na turniru u Barseloni zbog problema sa zglobom i tada je bilo jasno da postoji povreda. Uspio je da završi meč i upiše pobedu, ali ne i da nastavi takmičenje u Španiji. Od tada nije igrao na turnirima.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!