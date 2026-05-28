Miško Ražnatović odgovorio legendi Partizana, javno stao uz Monekea

Miodrag Miško Ražnatović je morao da se oglasi zbog žestoke kritike na račun Čime Monekea.

Izvor: MN PRESS

Miodrag Miško Ražnatović, agent Čime Monekea, odgovorio je legendi Partizana Mići Beriću na žestoke kritike koje je izrekao na račun košarkaša Crvene zvezde.

Berić je u svom podkastu "Pick and roll" izjavio kako je Nigerijac "dokazao da je jutjuber i da nije veliki igrač", zbog čega se na svom zvaničnom nalogu oglasio Ražnatović. Kako je naveo, Moneke je imao povredu zbog koje mu je savjetovano da završi sezonu, ali je on odlučio da igra na sopstvenu odgovornost.

"Tradicionalno, neki od bivših sjajnih igrača koji se u nedostatku ozbiljnijih obaveza stalno pojavljuju u podkastima, veoma negativno govore o sadašnjim igračima vječitih rivala. Navikli smo na to i nema potrebe da reagujemo. Međutim, najnovije otrovne primjedbe o Monekeovim nastupima su definitivno nepravedne i to je razlog moje reakcije!", napisao je Ražnatović i dodao:

"Moneke je teško povrijedio desnu ruku, što je dijagnostikovano kao povreda koja će mu okončati sezonu. Na sopstvenu odgovornost, nastavio je da igra za tim, iako je povrijedio ruku kojom šutira. Takva odluka zaslužuje poštovanje prema 6. najbolje rangiranom igraču Evrolige, a ne kritiku", razjasnio je situaciju košarkaški menadžer.

Šta je rekao Berić?

Nekadašnjem asu Partizana je zasmetalo što Moneke nije napravio razliku u ključnim mečevima ove sezone, a najavljivao je pohod na Fajnal-for Evrolige. Očigledno je krilni igrač Zvezde imao dobar razlog za lošije partije...

"Ako priča tako, ja bih kontrapitanje. Dobro, zar nisi rekao da ćeš da budeš na Fajnal-foru? Poslije neke euforije rekao si mi idemo sigurno, jednoj voditeljki je rekao ja sam sigurno tamo, ne znam za tebe. To je bilo nekoliko puta, upravo od njega. Kako sad odjednom nemaš identitet, a bio si na Fajnal-foru, u tom trenutku je Zvezda tako izgledala", rekao je Berić u emisiji "Pick and roll".

Moneke jeste odigrao nekoliko sjajnih utakmica ove sezone, ali u onim ključnim nije imao značajnu ulogu, niti uspio da opravda poverenje javnosti i trenera.

"To znači prijatelju samo ja, pa ja. A gdje si ti bio kad je bilo bitno? Čovjek je definitivno potvrdio da je jutjuber. On nije veliki igrač. On je dobar igrač, ima to, ali u kompletu, meni je on veliko razočaranje", kaže nekadašnji as.

