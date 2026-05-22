U Zvezdi puca po šavovima, Moneke udario na Obradovića: "Nismo znali šta radimo, jasno vam je o čemu pričam"

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke iskreno je govorio poslije ubjedljivog poraza svog tima u novom "vječitom" derbiju. Veoma direktno je kritikovao i vođenje tima Saše Obradovića.

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su i u drugom meču polufinala ABA lige od Partizana. Ponovo su crno-bijeli rutinski kontrolisali meč do završnice, u kojoj ovog puta nisu dopustili Zvezdi šansu da se vrati, već su je pobijedili peti put u šest derbija ove sezone.

I ovo proljeće obilježio je potpuni krah Zvezdine igre kada je bilo najvažnije i Saša Obradović, kao ni Janis Sferopulos prošle godine, nije imao način da to zaustavi. Brutalnu istinu o crveno-bijelima iznio je igrač Zvezde Čima Moneke, koji se nije ustezao da priča otvoreno šta misli, svjestan težine svojih riječi.

Nigerijac je ukazao na period kad je sve u timu Saše Obradovića krenulo nizbrdo.

"Protiv Olimpijakosa smo odigrali posljednju utakmicu onako kako je trebalo. Imali smo pauzu, a onda su se stvari promijenile. Išli smo iz meča u meč i nismo znali koja će se verzija nas pojaviti, a na kraju sezone nismo zaslužili pobjedu. Pokušavali smo da pronađemo motivaciju, da vratimo bolji osjećaj. Od Fenerbahčea u oktobru pa do Olimpijakosa imamo o čemu da pričamo. Došlo je do pada, nevjerovatnog. Postali smo sebični, lopta nije kružila. Ne postoji pravo objašnjenje, a sve to je pokvarilo našu sezonu", rekao je Čima Monake.

Crvena zvezda je u oba meča protiv Partizana gubila i po 20 poena razlike i izuzev pokušaja da se vraća u meč presingom po cijelom terenu, nije se ni nazirao plan igre protiv dominantnog "vječitog rivala".

"Čini mi se da vam je jasno o čemu pričam. Nismo znali šta radimo ni u napadu ni u odbrani. Uvijek smo igrali isto - izolacija i samo driblanje. Tako ne može da se igra košarka. O tome pričam još od decembra, još prije Partizana, Makabija, Bajerna, ne može tako. U nekim utakmicama smo imali dovoljno talenta da pogađamo šuteve. Ali, čak i onaj meč sa Bolonjom koji smo dobili jedan razlike... Bili smo loši. Još tada sam pričao da imamo probleme."

"Nemamo identitet"

Na kraju, jasno je da u ekipi nešto ne štima, ali šta?! "Mi nemamo identitet. Nekad možemo da odigramo dobro, nekad izgledamo loše. Ne znam... Moja sezona je završena, pokušaću da budem najbolji saigrač. Pokušaću da držim glavu gore, još jednom se izvinjavam igračima. Razumijem ih, žao mi je. Na kraju, mislim da smo uradili i neke dobre stvari. Imali smo dobre momente. Ne kajem se što sam želio Fajnal-for, to je moj cilj. Želim to da ostvarim ovdje", rekao je Moneke, koji je pod ugovorom i za sljedeću sezonu.

Navijači su nezadovoljstvo pokazali na tribinama. Skandirala su se imena srpskih igrača, potom je bilo povika na konto uprave, a na kraju i na račun Saše Obradovića. Da li bi navijači trebalo da vjeruju da situacija može biti bolja?

"Svakako. Ja volim fudbal, vidim šta se dešava Real Madridu. Nešto smo uradili dobro, išli smo u dobrom smjeru, postoje neke stvari koje samo moramo malo da popravimo i napravimo sljedeći korak. Želim da postanem bolji tokom ljeta, da budem zdraviji. Nikad nisam propustio toliko utakmica, neke stvari su bile i nesrećne, ali želim da ostvarim svoje snove ovde. Želim da, kada se penzionišem, ova sezona bude ona za koju ću reći da smo nešto naučili. Želim da kažem da sam pomogao Zvezdi i da sam ovde postao bolji. Svi su frustrirani, ali možemo da napravimo velike stvari", optimista je Moneke, koji je u Beogradu bio aktivan i van terena - kao jutjuber, a i učestvovao i u spotu Ivane Boom Nikolić. Međutim, nije na terenu opravdao velika očekivanja navijača.