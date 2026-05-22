Saša Obradović ljutito odbrusio novinaru: "Nema pitanja, kakva pitanja, bre?"

Pogledajte kako je trener Crvene zvezde napustio konferenciju za novinare poslije poraza od Partizana

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Trener Crvene zvezde Saša Obradović veoma teško je podnio poraz od Partizana, četvrti u nizu, i eliminaciju u polufinalu ABA lige. Napustio je konferenciju poslije svog kratkog obraćanja, poruke novinarima da su došli "po zlo" i molbu da ga poštede.

Na pokušaj da mu se postavi pitanje, namrštio se i odbrusio: "Kakva pitanja, bre".

Već peti put u šest derbija ove sezone njegov tim je poražen od vječitog rivala, a ovaj neuspjeh značio je i još jedno ispadanje prije finala regionalnog takmičenja. Bilo je to mučno veče za Zvezdu, u kojem je Partizan potpuno nadigrao crveno-bijele, navijači u nekoliko navrata tjerali upravu iz kluba, glasno se protivili odlukama trenera Obradovića, a na kraju i skandirali na njegov račun: "Saša, odlazi".

Sigurno je sve to zaboljelo Sašu Obradovića, Zvezdino dijete i njenu klupsku legendu, do te mjere da nije bio spreman da stane pred kamere i javno podnese odgovornost za neuspjeh. Odgovorio je kratko, šturo i nije bio spreman da govori, ni da ispuni svoju obavezu na konferenciji.

"Čestitke Partizanu, zasluženo su pobijedili, nije lako davati izjavu ovako vruće glave, pod velikim emocijama, niti objašnjavati razloge i ove i one, ni upirati prstom. Ako bih molio malo i vas sve koji ste došli u najvećem broju dosad da čujete neko zlo, da me poštedite", kazao je Obradović.

Sa svojim timom Obradović ima pred sobom još jednu obavezu do kraja sezone - nastup na završnom turniru Fajnal-fora KLS-a u Nišu sljedećeg vikenda.