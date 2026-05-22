Najteži Obradovićev momenat u karijeri: Ćutke stajao dok su ga tjerali iz Zvezde

Trener Crvene zvezde Saša Obradović doživio najveću neprijatnost od kada je u svom matičnom klubu.

Navijači Crvene zvezde terali su Sašu Obradovića iz kluba poslije još jednog poraza od Partizana - četvrtog u nizu, a petog u šest derbija ove sezone. U Pioniru se orilo "Saša, odlazi" zbog jako loše igre koju je njegov tim pokazao u drugom vezanom "vječitom" derbiju. I zbog već viđenog proljećnog kraha crveno-bijelih, koje ni Obradović nije uspio da spriječi.

Crvena zvezda je poražena od Partizana poslije 11 godina u "svojoj kući" u ABA ligi. Crveno-bijeli "Pionir" bio je duže od decenije neosvojivo mjesto u Jadranskoj ligi za crno-bijele, ali poslije dva meča u kojima je tim Đoana Penjaroje imao čak i "plus 20", pokazalo se da je Partizan trenutno drastično bolji tim i da na Malom Kalemegdanu mnogo toga ne funkcioniše kako treba.

Zbog toga su se čuli razni negativni povici sa tribina, od onih protiv uprave, preko onih kojim su navijači pozivali Obradovića da vrati Dobrića u igru, pa na kraju i do onih najtežih po Obradovića - "Saša, odlazi".

Pogledajte i poslušajte skandiranja protiv Obradovića, na koja je on stajao mirno kraj aut-linije.

Najprije su navijači skandirali imena srpskih igrača, počev od kapitena Ognjena Dobrića. Na taj način Delije su pokazale da žele više srpskih košarkaša na terenu i da žele da se kapiten vrati kada je bio u naletu, ali se tu nisu zaustavili. Potom su uslijedili povici upućeni upravi kluba, pa se Pionirom orilo: "Uprava napolje", a onda je na red došao i Obradović.

Saša Obradović je igračka legenda Crvene zvezde, ali kada je u pitanju trenutna situacija, vjerovatno je najteža u njegovoj košarkaškoj karijeri. Prvi mandat završio je neslavno poslije manje do pola godine u klubu i nije se lijepo rastao sa crveno-bijelima.

Drugi put je Obradović postao trener crveno-bijelih ove sezone, osvojio je Kup Radivoja Koraća, naziralo se da će uspjeti da "izgura" sa ekipom i do plej-ofa Evrolige, ali je onda sve nestalo - i igra i rezultati, a djeluje da je nestala i vjera da će biti bolje bez drastičnih promjena.

Obradović otišao sa konferencije

Zbog sve navedenog su navijači bili jasni: "Saša, odlazi", a on je usred konferencije napravio skandal i otišao bez pružanja šanse novinarima da postave pitanje.

"Čestitke Partizanu, zasluženo su pobijedili, nije lako davati izjavu ovako vruće glave, pod velikim emocijama, niti objašnjavati razloge i ove i one, ni upirati prstom. Ako bih molio malo i vas sve koji ste došli u najvećem broju dosad da čujete neko zlo, da me poštedite", rekao je Saša Obradović posle meča.

Nakon toga je odbrusio novinaru i otišao sa rukom u džepovima.

