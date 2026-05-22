"Ljudi vidjeli da sve ide ka porazu, zato su skandirali": Dobrić stao pred novinare, nijedno pitanje nije izbjegao

Košarkaš Crvene zvezde Ognjen Dobrić kapitenski izdržao sva pitanja novinara o Zvezdinom debaklu od kraja sezone. Pa i ona na koja nije bilo lako odgovoriti.

Kapiten Crvene zvezdeOgnjen Dobrić ispunio je svoju obavezu i bio spreman da u najtežem trenutku sezone javno odgovara na pitanja novinara, koliko god da pitanja ima. A situacija ne može biti teža. Crveno-bijeli su izgubili 0:2 u seriji protiv Partizana u polufinalu ABA lige, doživjevši čak peti poraz u šest derbija ove sezone, a Dobrić je govorio o svemu što ne valja.

U večeri u kojoj su ga navijači skandiranjima "vratili" na teren uprkos odluci Saše Obradovića da ga izvede i u kojoj su sa tribina tjerani i uprava Zvezde i trener Obradović, Dobrić je govorio iskreno.

"Teško je izdvojiti jedan segment. Loše smo izgledali, baš loše smo igrali. Ovo je samo rezultat onoga kako smo igrali posljednja dva mjeseca, možda je bilo i duže, da ne preciziramo. To smo mi - nije izgledalo dobro, išli smo u lošem pravcu, završili smo loše u ABA ligi. Imali smo bolju situaciju i u Evroligi, mogli smo da imamo i bolje mjesto u ABA ligi, pa da imamo prednost domaćeg terena i da dođemo do titule. Šta je, tu je. Moramo da se okrenemo jednom takmičenju koje je ostalo, KLS-u. Ako bismo osvojili dva trofeja u sezoni - ne mogu da kažem da je uspješna ili nije, ali bi značilo da uzmemo trofej", rekao je kapiten Crvene zvezde.

Navijači u Pioniru skandirali su ime Ognjena Dobrića, koji je na terenu izgledao vrlo dobro, a onda je neočekivano bio zamijenjen. Ni on ne shvata tu Obradovićevu odluku.

"Ne znam kako bih prokomentarisao. Osjećao sam se dobro na terenu, začudio sam se što sam izašao, a i navijači, što sam izašao. To je odluka trenera, ne ulazim u njegove odluke. Mislim da nije prijalo njemu najviše. Navijači su osjetili taj trenutak, hvala im na tome, ali to su odluke trenera", rekao je Dobrić.

Kad je Zvezda počela da pada? "Ne bih izdvojio jednu utakmicu, to je niz događaja. Kad smo izgubili mjesto koje nas je direktno vodilo u plej-of, počele su priče, tenzije. Očekivali smo više od Evrolige, od tog ligaškog dijela, od te pozicije. Počeo je loš osjećaj u ekipi, niko nije bio ljut, niko nije bio negativan, ali se osjećalo da nešto nije kako treba, da ne funkcioniše. Tako se i završilo."

I publika tu nije stala, skandiralo se upravi, a onda i treneru Saši Obradoviću.

"Teško je igrati u takvim okolnostima, a vidi se da su svi digli ruke. Trudimo se da rezultat bude manje loš, mislim da su ljudi vidjeli da sve ide ka porazu, zato su počeli da skandiraju. Ne možemo ništa da im zabranimo. Krivo mi je što smo završili sezonu na ovakav način, ne zbog Partizana, to je već dva mjeseca igre, vidjelo se da ne ide u dobrom pravcu."

Ekipa je gubila u oba meča sa po 20 razlike, a metode koje su nekada pomagale sada nisu djelovale. "Pokušavali smo dobrom energijom, na ludost da promijenimo rezultat. To nije išlo ovog puta."

Iako je tim završio takmičenje u ABA ligi, ostalo je domaće takmičenje. Dobrić se nada najboljem rezultatu.

"Imamo sedam, osam dana do polufinala. Moramo da odmorimo, da se saberemo, da izađemo iz ovoga. Taj trofej bi nam značio da završimo sezonu u ljepšem svjetlu", zaključio je Ognjen Dobrić.